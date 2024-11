Kia dévoile une voiture électrique ultra-performante qui s’attaque au Tesla Model X

Avec la voiture électrique EV9, Kia s’adresse aux grandes familles. En effet, le SUV au style affirmé et moderne peut accueillir jusqu’à 7 personnes. Désormais, Kia propose une version sportive, GT, dépassant les 500 chevaux.

Kia EV9 GT / Source : Kia

C’est au salon de Los Angeles que le constructeur coréen a choisi de présenter le Kia EV9 GT. Ce n’est pas surprenant, car il s’agit d’un marché principal pour l’EV9.

Plus de 500 chevaux !

Cette version GT de l’EV9 est équipée de deux moteurs : un de 160 kW (217 chevaux) à l’avant et un de 270 kW (312 chevaux) à l’arrière, offrant ainsi une transmission intégrale et une puissance cumulée estimée à 501 chevaux. Selon le communiqué de presse de Kia, le 0 à 60 mph (0 à 96 km/h) serait réalisé en 4,3 secondes. Un temps respectable pour un véhicule familial à 7 places.

Kia EV9 GT / Source : Kia

Il s’agit même, selon Kia, du véhicule à trois rangées de sièges le plus puissant jamais produit par la marque. Une distinction qui peut toutefois sembler un peu exagérée, surtout quand on compare à la concurrence. Et notamment au Tesla Model X, avec sa version Plaid, ses 1 020 ch et son 0 à 100 km/h réalisé en 2,6 secondes.

Un châssis plus sportif

Le Kia EV9 GT est équipé d’une suspension adaptative fonctionnant sous quatre modes, sélectionnables via le bouton Drive Mode : Normal, Eco, Sport et My Drive. Ces modes de conduite modifient également le comportement de la direction et du freinage pour s’adapter au style de conduite souhaité.

Un cinquième mode, GT, est accessible via un bouton spécifique sur le volant. De couleur vert vif, cette commande, située sur le moyeu du volant, débloque toute la puissance de l’EV9 GT, notamment en activant le mode d’amortissement le plus rigide.

Kia EV9 GT / Source : Kia

Le système de freinage a été amélioré et est équipé d’étriers de frein avant siglés GT. De plus, un différentiel à glissement limité électronique (e-LSD), similaire à celui de l’EV6 GT, est installé à l’arrière. Lors des virages, la puissance est distribuée électroniquement à la roue bénéficiant de la meilleure adhérence.

Kia EV9 GT / Source : Kia

Pour garantir une bonne traction, en complément de ce différentiel, le véhicule est chaussé de pneus Continental haute performance de dimensions 285/45R-21, montés sur des jantes en alliage de 21 pouces.

Une boîte de vitesses virtuelle

Comme son cousin du groupe coréen, le Hyundai Ioniq 5 N, le Kia EV9 GT propose une boîte de vitesses virtuelle. Ce système, nommé VGS, est conçu pour simuler les passages de rapports que l’on retrouve sur une voiture thermique. À l’approche du régime maximal, l’accélération diminue pour inciter au passage au rapport suivant. Le conducteur peut même utiliser les palettes au volant pour interagir avec cette simulation et renforcer son implication dans la conduite sportive de l’EV9 GT.

Kia EV9 GT / Source : Kia

Mais vous vous demandez peut-être quel intérêt a une boîte de vitesses sans le son d’un moteur et un régime variant selon les rapports. Vous avez raison, le bruit contribue à l’expérience de conduite. Kia en est conscient, c’est pourquoi le système VGS fonctionne en tandem avec le son de propulsion e-ASD. Un son virtuel simule alors le bruit du moteur à l’intérieur de l’habitacle.

Un style distinctif

Cette version EV9 GT se distingue par plusieurs éléments spécifiques. Les étriers de frein sont verts fluo, la signature lumineuse adopte un design exclusif baptisé « ENERGETIC », et les volets d’air actif arborent un style unique. Les jantes de 21 pouces, également spécifiques, contribuent à l’identité visuelle de cette déclinaison.

Kia EV9 GT / Source : Kia Kia EV9 GT / Source : Kia Kia EV9 GT / Source : Kia

À l’intérieur, on retrouve des éléments distinctifs, notamment des touches de vert vif sur le volant et les sièges. Ces derniers sont des sièges sport plus enveloppants, dotés d’inserts en Alcantara et du logo GT. L’habitacle, réservé à la version GT, est proposé en similicuir gris foncé et noir, avec des accents néon pour renforcer l’ambiance sportive. Les graphismes affichés sur le combiné d’instruments numériques de 12,3 pouces sont également conçus exclusivement pour cette version.

Kia EV9 GT / Source : Kia Kia EV9 GT / Source : Kia Kia EV9 GT / Source : Kia

Grâce à la capacité de l’EV9 à recevoir des mises à jour OTA (Over The Air), les propriétaires peuvent télécharger de nouveaux designs et contenus directement via l’application Kia Connect, enrichissant ainsi l’expérience utilisateur.

De nombreuses ADAS pour une conduite plus sûre

Dans le communiqué de presse du constructeur, on apprend que le Kia EV9 GT est équipé de nombreux systèmes d’assistance à la conduite, communément appelés ADAS. Parmi ces technologies, on retrouve : l’assistance anticollision au stationnement avant, latéral et arrière, l’assistance à l’évitement des collisions avant, le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation, l’assistance à l’évitement des collisions transversales arrière, l’aide au stationnement avant et arrière, les moniteurs de vision d’angles morts, une caméra 360° et l’assistant au stationnement autonome. En d’autres termes, on a le droit à la conduite semi-autonome de niveau 2.

Kia n’a pas encore dévoilé l’autonomie de cette version. Cependant, le communiqué confirme que la plateforme 800 volts a été conservée. Celle-ci permet une recharge rapide de 10 à 80 % en moins de 25 minutes avec des chargeurs rapides CC de 350 kW.

L’autonomie devrait être inférieure à la version actuellement commercialisée du Kia EV9 qui propose une puissance de 383 chevaux avec une autonomie WLTP de 541 km s’il est équipé de la batterie de 99,8 kWh.