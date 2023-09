Kia baisse les prix de sa nouvelle voiture électrique EV9 pour mieux concurrencer les Tesla Model Y et Model X

Kia annonce l'arrivée d'une nouvelle version d'entrée de gamme pour sa nouvelle voiture électrique, la Kia EV9. Le SUV électrique baisse alors son prix et affiche un ticket d'entrée à partir de 73 000 euros. Ce qui risque de faire voir rouge Tesla avec ses Model Y et Model X.

Tout comme Hyundai, Kia prépare également activement son offensive sur l’électrique pour les prochaines années. Plusieurs modèles sont en effet en développement, afin de répondre aux exigences de l’Union européenne qui veut interdire la vente de voitures thermiques en 2035.

Un prix en baisse

En parallèle, le constructeur coréen propose déjà une gamme électrique bien remplie, avec son EV6 notamment, qui avait été élue voiture de l’année 2022. Plus récemment, la firme avait également dévoilé son EV5, dont de nouvelles informations et photos avaient été annoncées il y a quelques semaines.

Mais l’un des modèles les plus attendus reste sans doute le nouvel EV9, qui avait été officialisé en mars dernier et que nous avons eu la chance de pouvoir découvrir dans la foulée. Ce grand SUV sept places au design futuriste aura la lourde tâche d’aller chasser sur les terres de la Tesla Model X déjà bien établie depuis plusieurs années. Mais aussi de la Tesla Model Y, qui existe en version 7 places… uniquement aux États-Unis pour le moment.

Ce nouvel arrivant possède de nombreux atouts, à commencer par son prix largement inférieur à la Model X. Et ce même si le SUV américain a aussi subi une forte chute de ses tarifs quelques semaines auparavant. Jusqu’à présent, la gamme française de l’EV9 démarrait à partir de 78 000 euros. Un tarif évidemment pas donné, qui ne permet pas à ce dernier d’être éligible au bonus écologique de 5 000 euros, réservé aux voitures sous les 47 000 euros.

Mais voilà que le constructeur vient d’annoncer l’arrivée d’une toute nouvelle finition d’entrée de gamme un peu plus abordable. Celle-ci prend le nom d’EV9, tout simplement, et démarre à partir de 73 000 euros. Un tarif qui est annoncé pour la version la moins puissante, forte de 204 chevaux. Pour la seconde, affichant 385 chevaux, il faudra débourser 80 000 euros.

Une belle dotation

Pour mémoire, le SUV électrique embarque une batterie d’une capacité de 99,8 kWh et affiche une autonomie de 541 kilomètres dans sa version d’entrée de gamme, tandis que la plus performante promet 497 kilomètres selon le cycle WLTP. À titre de comparaison, la Tesla Model X va jusqu’à 625 kilomètres, à condition de conserver les jantes aéro de 20 pouces livrées de série.

Le SUV électrique démarre alors à partir de 99 900 euros dans sa version standard et 114 990 euros avec sa déclinaison Plaid. Des prix qui restent nettement plus élevés que le Kia EV9. D’autant plus que ce dernier affiche en plus une dotation très intéressante, dès l’entrée de gamme. Livrée de série avec une peinture Rouge Volcan, cette variante inclut de nombreuses aides à la conduite.

Parmi elles, citons la reconnaissance des panneaux de signalisation, la caméra de recul ou encore l’aide active à la conduite sur autoroute. Ce qui correspond en fait à un système de conduite semi-autonome de niveau 2. Ce n’est pas tout, car l’ouverture et le démarrage sans clé font aussi partie de la dotation, de même que l’écran panoramique intégrant une dalle tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Le Plug & Charge, la pompe à chaleur ainsi que le planificateur d’itinéraire sont aussi inclus de série, de même que le système de préchauffage de la batterie et la programmation de la charge, pendant les heures creuses par exemple. Le SUV électrique a également toutes les cartes en mains pour rivaliser avec le nouveau Volvo EX90 récemment dévoilé.