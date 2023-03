Kia EV5 : ce futur SUV électrique donne extrêmement envie… mais deux obstacles se dressent sur sa route

Quelques jours après l'EV9, Kia lève le voile sur un tout nouveau concept de voiture électrique qui annonce un troisième modèle de la famille "EV". Il s'agit de la Kia EV5, qui annonce un SUV électrique conçu en premier lieu pour la Chine. Plus tard, il fera également son arrivée sur le marché européen. Mais attention, car il s'agit d'un concept-car encore très futuriste.

Aujourd’hui, les constructeurs chinois ont le vent en poupe en Europe, ce qui inquiète fortement les spécialistes ainsi que les marques plus traditionnelles. En Chine, ces dernières sont aussi menacées, comme on l’a vu avec Tesla dont la situation était assez inquiétante, malgré les nombreuses opérations séduction mises en place par le constructeur. Mais il n’est pas le seul à connaître quelques difficultés sur ce marché bien spécifique.

Un nouveau souffle

C’est également le cas de Kia, qui a du mal à se faire une place en Chine. En effet, et comme l’explique le site The Korea Herald, la firme représentait seulement 0,56 % du marché, qui est le 2ème plus important au monde, juste derrière les États-Unis. Selon China.org, la part de marques nationales était quant à elle de 52,8 % en février dernier.

Cela a de quoi inquiéter Kia, qui a entamé une procédure de divorce avec son partenaire Dongfeng comme l’indique Automobile Propre. Mais le constructeur veut désormais se ressaisir et proposer à ses clients chinois des véhicules plus qualitatifs, qui ne sont pas seulement des voitures thermiques électrifiés pour ce marché.

C’est ainsi que la firme lève aujourd’hui le voile sur un tout nouveau modèle de voiture électrique, d’abord présenté sous forme de concept-car. Il s’agit de la Kia EV5, qui arrive quelques jours seulement après la version de série de la Kia EV9. Sans surprise, le SUV reprend de nombreux éléments de design de son grand frère, notamment au niveau de la face avant. Il est en revanche très éloigné de l’EV6, qui demeure un peu à part dans le catalogue de la marque.

Les lignes de cet EV5 sont très anguleuses et sa silhouette carrée, tandis que la signature lumineuse est légèrement différente de cette de l’EV9. Reste à savoir si celle-ci passera l’étape de la mise en production. L’arrière diffère également, avec des feux là encore très carrés, qui nous rappellent ceux du nouveau Volvo EX90. L’ensemble repose sur des jantes de 21 pouces.

Un intérieur futuriste

Le constructeur ne communique pour l’instant pas sur le Cx, qui devrait être très éloigné des 0,20 de la Mercedes EQS qui est actuellement le modèle de série le plus aérodynamique du marché. En revanche, il nous donne plus de détails sur le poste de conduite de son concept dans son communiqué. Celui-ci est très différent de l’EV, mais nous donne des idées sur ce à quoi pourrait ressembler peu ou prou la version de série.

Nous retrouvons une grande dalle numérique comme chez Mercedes et sur la BMW i4 qui fait office d’écran tactile et de combiné, le tout associé à un volant presque rectangulaire. Les sièges, habillés d’une sellerie en bouteilles recyclées sont quant à eux rotatifs et peuvent se tourner vers le côté, même si l’on doute que cela passera l’étape de la production. L’accès à bord se fait via des portes antagonistes, sans montant central.

En revanche, Kia ne dit pas un mot sur les caractéristiques techniques de son concept-car EV5. Nul doute cependant que le modèle de série héritera de la plateforme E-GMP, qui équipe également les Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6. La gamme de motorisations devrait se rapprocher de l’EV6, qui propose des puissances allant de 228 à 585 chevaux pour la version GT que nous avons pu tester.

Ce SUV devrait aussi être équipé d’un système 800 volts, tandis que le toit panoramique est doté de panneaux solaires. Il faudra cependant faire preuve d’encore un peu de patience avant de tout savoir sur ce Kia EV5, puisque la version de série sera révélée un peu plus tard dans l’année, d’abord en Chine. Le SUV électrique sera par la suite commercialisé chez nous, rivalisant ainsi avec le Tesla Model Y, entre autres.

