Tesla : grosse baisse de prix pour les Model S et Model X qui passent un seuil symbolique

Tesla vient une nouvelle fois de baisser le prix de ses voitures en Europe. Cette fois-ci, c'est au tour des Model S et Model X, qui dégringolent sous la barre symbolique des 100 000 euros. Et cela pourrait ne pas être encore fini.

Tout semble aller pour le mieux pour Tesla. La firme, qui reste le numéro 1 mondial de l’électrique devant BYD et Volkswagen pourrait largement dépasser son record de ventes de l’an dernier en 2023. Et ce même si les prédictions annonçaient des mois difficiles en raison de la concurrence chinoise très rude.

Une forte chute

Mais si le constructeur américain a su sortir la tête de l’eau après une année compliquée en Chine et aux Etats-Unis, c’est notamment grâce aux fortes baisses de prix opérées sur ses voitures. Cela avait commencé dès le moins de janvier sur ses Model 3 et Model Y puis la firme avait récidivé en avril. Ce qui avait permis de rendre la berline et le SUV éligibles au bonus écologique de 5 000 euros.

Mais qu’en est-il des Model S et Model X, qui restent alors toujours très cher avec un prix au-dessus de la barre des 100 000 euros ? Et bien eux aussi avaient eu le droit à une belle chute de prix au mois de mars, mais d’abord aux Etats-Unis. De quoi inquiéter les concurrents de Tesla, comme Ford ou encore Xpeng, tandis que les tarifs des voitures de la marque ont chuté jusqu’à 20 % en un an.

Et c’est encore loin d’être terminé, alors qu’Elon Musk affirmait qu’il était encore possible d’aller plus loin. Justement, le site chinois CNEVPost nous informe ce vendredi 1er septembre que le constructeur a opéré une forte baisse de prix sur sa grande berline et son SUV doté des portes falcon. Une chute allant jusqu’à 21 %, pour ce dernier, qui passe de 1 058 900 à 838 900 yuan, soit 134 388 à 106 467 euros.

Et bonne nouvelle, l’Empire du Milieu n’est pas le seul à profiter de cette incroyable dégringolade de prix. En effet, un rapide coup d’œil au configurateur en ligne nous confirme que la France est aussi concernée. À tel point que les deux voitures passent désormais sous la barre symbolique des 100 000 euros. Ce qui ne les rend malheureusement toujours pas éligibles au bonus écologique de 5 000 euros.

Des modèles plus abordables

Désormais, la Tesla Model S Dual Motor, qui joue le rôle d’entrée de gamme est affichée à partir de 94 900 euros, contre 106 490 euros auparavant. En début d’année, la berline coûtait même la bagatelle de 113 990 euros. Une forte chute pour cette dernière, qui concerne aussi la version Plaid. Celle-ci demande désormais un chèque de 109 990 euros, contre 138 990 euros au mois de janvier dernier.

Bien sûr, le Model X n’est pas en reste non plus. Le SUV électrique, qui va devoir composer avec l’arrivée du Volvo EX90 et du VinFast VF9 coûte désormais 99 990 euros, contre 121 990 euros auparavant. Ce qui correspond à une incroyable dégringolade de 14 500 euros pour la version équipée d’une transmission intégrale Dual Motor. Mais la version Plaid profite aussi de cette réduction.

Cette dernière, dont la puissance dépasse pour mémoire la barre des 1 000 chevaux ne demande plus que 114 990 euros aux clients. Il y a encore quelques mois, son prix était affiché à partir de 134 490 euros, soit une chute de 19 500 euros. Du jamais vu, qui devrait là encore faire frémir ses concurrents. Mais le constructeur pourrait encore faire chuter les prix de ses voitures dans le futur, grâce à une nouvelle méthode de fabrication.

Outre leur tarif en baisse, les Tesla Model S et Model X profitent d’un autre avantage. Et pour cause, l’intégralité des teintes de carrosserie sont désormais gratuites, ce qui n’est pas le cas sur les Model 3 et Model Y. Mais il n’est pas exclu que cela change un peu plus tard.

