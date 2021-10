Application Tesla : notre guide ultime pour bien l’utiliser

Prendre rendez-vous pour un entretien, géolocaliser sa voiture, ouvrir sa Tesla sans clé, activer à distance la climatisation ou encore les sièges chauffants… Les possibilités sont nombreuses avec l’application Tesla et nous allons passer en revue, dans ce dossier, tout ce qu’il est possible de faire avec.

Vous êtes l’heureux propriétaire d’une Tesla Model S, d’une Model X, d’une Model 3 ou d’une Model Y ? Vous utilisez probablement l’application Tesla, un véritable centre de contrôle à distance pour votre voiture électrique. Au fil des ans, l’application s’est étoffée, et elle a d’ailleurs reçu récemment une mise à jour importante que nous vous avons détaillé au sein d’un article dédié.

Outre cette dernière mise à jour, l’application regorge de fonctionnalités permettant, dans la majorité des cas, de vous simplifier la vie avec votre voiture électrique, en rendant plusieurs choses habituellement fastidieuses beaucoup plus faciles, comme la planification d’un entretien par exemple, ou encore la résolution d’un petit problème mineur.

L’installation de votre application Tesla

Comme pour toute installation d’une application, vous devez passer par Google Play si vous possédez un appareil fonctionnant sous Android, ou bien l’App Store si ce dernier fonctionne avec iOS. Une fois l’application téléchargée, il y aura évidemment une demande d’accès à remplir avec vos identifiants. Cet accès vous sera envoyé au moment de la livraison de votre véhicule.

Si vous avez passé une commande et vous préparez à en prendre livraison, vous pouvez accéder à votre compte Tesla et explorer plusieurs vidéos explicatives depuis l’application.

La gestion de la recharge

Si votre Tesla vous est déjà livrée, une fois connectée, l’application matérialise votre voiture (avec la bonne couleur et les bonnes jantes) et son statut. Par exemple, si elle recharge, le câble sera matérialisé sur le côté gauche. Le câble vert, votre Tesla recharge, le câble rouge, votre Tesla est branchée mais ne recharge pas.

Vous avez bien évidemment, en temps réel, la puissance de charge qui s’affiche, ainsi que le niveau de charge et le temps restant pour arriver à 100 %. Vous pouvez également mettre une limite de charge, pour ne pas excéder les 80 % par exemple, ou encore démarrer et arrêter une charge quand vous le souhaitez.

Quand votre voiture est assez rechargée, l’application peut vous envoyer une notification comme quoi il est temps de repartir pour terminer votre voyage, ou bien libérer la place au Superchargeur. Vous pouvez bien évidemment géolocaliser les stations de recharge à proximité via l’application et consulter votre historique de recharge, avec votre facturation et vos paiements.

Gérer sa Tesla à distance

Comme vous pouvez le constater sur les visuels, il est possible de faire pas mal de choses à distance. Vous pouvez gérer la ventilation en l’activant ou en la désactivant directement via l’application, ou encore enclencher le volant et les sièges chauffants. Par temps froid, il est possible d’activer le dégivrage à distance et, si l’application vous indique qu’il fait par exemple seulement 15° à l’intérieur de votre Tesla parce qu’elle a passé la nuit dehors, il est possible d’activer le chauffage en amont afin de pénétrer dans un habitacle déjà plus tempéré. Et inversement, si votre Tesla a passé 3 heures sous le soleil, il est possible d’activer la climatisation juste avant.

Même si c’est peu recommandé si vous n’avez pas votre voiture sous les yeux ou dans votre garage, il est possible d’ouvrir à distance le toit ouvrant (pour une Model S) ou les vitres latérales (pour les Model 3 et Model Y). Outre les parties vitrées, vous pouvez ouvrir le coffre avant et le coffre arrière motorisé. Quel est l’intérêt ? Vous souhaitez laisser un colis pour quelqu’un dans un lieu sécurisé alors que vous n’êtes pas présent ? Vous pourrez le mettre dans votre Tesla et ouvrir à distance l’un des coffres pour qu’une autre personne récupère le colis un peu plus tard.

Parmi les autres fonctionnalités disponibles, le klaxon peut s’activer à distance et les phares peuvent clignoter pour vous indiquer, par exemple, où votre voiture est garée. Une fonction permet aussi d’enclencher la navigation du lieu où vous vous situez jusqu’au lieu de stationnement de votre voiture. Si vous confiez votre voiture à un voiturier, un mode « Valet » est disponible afin de limiter la vitesse de la voiture, ou bien verrouiller la boîte à gants et le coffre. Le système multimédia peut aussi être « bridé » en quelque sorte, en bloquant l’accès à vos contacts et informations personnelles.

Si votre Tesla est dotée de l’Autopilot amélioré (en option à 3800 euros), vous aurez accès, entre autres, aux fonctions « Sortie auto » et « Sortie auto intelligente ». Grâce à votre smartphone, vous pourrez faire avancer ou reculer votre voiture d’une place de parking. La législation impose d’être à une distance de 5 à 6 mètres du véhicule, mais cette fonction peut être très pratique lorsqu’un autre conducteur a eu la très bonne idée de se coller à votre portière au supermarché.

Votre smartphone en guise de clé

Grâce à l’application, votre Tesla peut aussi être conduite sans clé physique grâce à votre smartphone (uniquement sur les Model 3 et Model Y). Pour cela, il faudra configurer votre carte clé au sein de l’application. Là encore, vous souhaitez prêter votre véhicule à quelqu’un : vous pourrez déverrouiller la voiture à distance et l’autoriser à la conduire.

Vous aurez toujours le contrôle en pouvant visualiser l’emplacement exact de votre Tesla, mais aussi la vitesse à laquelle elle roule à l’instant T, ou bien même instaurer une limite de vitesse à ne pas dépasser. Si la vitesse à ne pas dépasser instaurée se situe à environ 5 km/h de la vitesse maximale sélectionnée, vous pourrez recevoir une notification.

Toutes les Tesla peuvent être déverrouillées automatiquement lorsque l’on s’en approche muni de la clé. Sur la Model S ou la Model X, l’activation de la fonction d’Entrée passive déverrouille automatiquement les portes lorsque vous vous approchez de la voiture muni de la clé. Sur les Model 3 et Model Y, une clé sur téléphone authentifiée utilise son signal Bluetooth pour déverrouiller les portes lorsque vous vous approchez de la voiture.

Gérer l’entretien de son véhicule

L’entretien d’une voiture est, en général, le moment le plus fastidieux. Les voitures électriques demandant moins d’entretien que les voitures thermiques (pas de fluides, pas de filtres…), l’entretien est déjà moins contraignant, mais les pièces d’usure restent toujours les mêmes, et il reste nécessaire de les contrôler régulièrement.

L’application Tesla dispose d’un onglet permettant de programmer l’entretien de sa voiture. Le client peut aussi demander une réparation ou un entretien en déclenchant un diagnostic à distance. Une fois le diagnostic lancé, un technicien Tesla prend en main le dossier et vous donne ensuite les démarches à suivre. Pour l’aider, vous pouvez également envoyer des photos et des vidéos de la pièce défectueuse avec un petit commentaire afin d’apporter plus de précisions sur la nature de l’intervention demandée.

Si le problème peut être réglé à distance, le technicien pourra vous envoyer les manipulations à effectuer. Si ce n’est pas le cas, le service mobile de Tesla peut se déplacer à votre domicile ou à votre bureau pour remplacer une pièce défectueuse. Et si vraiment l’intervention requiert des capacités spécifiques, il est possible de prendre rendez-vous dans un Tesla Service Center. L’application vous permettra également de suivre votre dossier, mais également de suivre la ou les commandes de pièces effectuées pour les réparations.

Zoom sur le mode Sentinelle

Le mode Sentinelle est une fonctionnalité qui vous permet de surveiller les activités suspectes autour de votre véhicule lorsqu’il est stationné et verrouillé. Lorsqu’un mouvement suspect est détecté, votre véhicule réagit en fonction de la gravité de la menace. En effet, si une menace importante est détectée, les caméras commenceront l’enregistrement et le système d’alarme s’activera.

L’application Tesla vous enverra une notification pour vous informer qu’un incident s’est produit. Attention toutefois, il y a une petite subtilité : la fonction d’enregistrement du mode Sentinelle ne fonctionnera pas si votre caméra embarquée n’est pas correctement installée et équipée d’une clé USB.

Le mode Sentinelle peut être activé via la commande vocale, directement au sein du système d’info-divertissement et, bien évidemment, au sein de l’application Tesla. À moins que votre véhicule ne soit branché à un Superchargeur, le mode Sentinelle reste actif jusqu’à ce que l’état de charge de la batterie atteigne ou chute sous le 20 %. L’application vous alerte si le mode Sentinelle est désactivé en raison d’un niveau de batterie faible.

Acheter des options en ligne, c’est possible

Comme la plupart des voitures électriques et connectées d’aujourd’hui, il est possible d’apporter des mises à jour à sa voiture. Chez Tesla plus qu’ailleurs, vous pouvez mettre à jour votre voiture de n’importe où via l’application. Mais au-delà de ce service, vous pourrez également acheter des options pour votre Tesla.

Si vous avez commandé votre Model 3 sans le système Autopilot amélioré (ou la capacité de conduite entièrement autonome à 7500 euros), il sera possible de le rajouter ultérieurement en achetant l’option et en faisant une mise à jour. Il en va de même pour d’autres options, comme l’Acceleration Boost, qui permet d’améliorer le 0 à 100 km/h de quelques centièmes de secondes.

Si, aux États-Unis, il est possible de louer ces options pour un certain laps de temps (si vous souhaitez profiter de la conduite automatisée seulement lors d’un week-end par exemple), c’est possible, mais pas encore en Europe. Selon Tesla, cette possibilité pourrait arriver d’ici les prochains mois sur le Vieux Continent.

Et si vous êtes un aficionados de la firme de Palo Alto, l’application vous permet d’avoir accès au Tesla Shop, afin d’y commander des goodies par exemple, comme des casquettes, des vêtements ou encore des modèles miniatures. Pour votre voiture, vous pouvez également acheter directement des tapis de sol ou encore une bâche. Tous vos achats sur le Tesla Shop vous seront directement livrés à votre domicile.