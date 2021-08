L’application Tesla a été mise à jour, voici les principales nouveautés

Tesla vient de déployer une mise à jour importante de son application. Au programme : une interface utilisateur remaniée, de nouvelles fonctions inédites et un accès direct à la boutique en ligne Tesla Shop.

Surprise, l’application Tesla a été mise à jour dans la nuit. Vous pouvez la télécharger depuis l’App Store ou le Play Store.

Tesla Télécharger Tesla gratuitement APK

Quelles nouveautés pour l’application Tesla ?

Parmi les nouveautés notables, nous avons pu observer une refonte complète de l’interface, de nouvelles fonctions et un accès direct à la boutique en ligne Tesla Shop. Pour information, l’application mobile Tesla jouera un rôle important lorsque l’entreprise ouvrira son réseau de superchargeurs aux véhicules électriques autres que Tesla.

L’un des plus grands changements apportés à l’application Tesla est la boutique Tesla Shop, qui permet aux propriétaires de commander des accessoires et d’autres articles pour leur véhicule directement depuis leur appareil mobile. Néanmoins, pour le moment, l’accès en France est une simple redirection vers le site internet de la marque. C’est ici que l’on peut également activer quelques fonctions supplémentaires, comme les sièges chauffants sur une Model 3 SR+ ou les capacités d’autopilote.

Outre l’accès direct à la boutique Tesla, la nouvelle application offre également des graphiques améliorés qui décrivent avec précision la configuration des véhicules, comme la couleur des sièges à l’intérieur des voitures. La page d’aide de l’application a également été remaniée, et une page de didacticiels vidéo – qui explique comment utiliser correctement les fonctionnalités d’une Tesla – a également été mise en place.

Il est également possible de lancer des commandes rapides sans attendre le chargement complet de l’application, et surtout le réveil de la voiture, pour ouvrir un coffre ou verrouiller les portes par exemple. Sur l’ancienne application, il était nécessaire d’attendre plus de 10 secondes avant de lancer les commandes souhaitées.

Il est également possible de visualiser l’historique de Supercharge et vous avez désormais la possibilité de payer vos charges directement depuis l’application, ainsi que les frais d’entretien. Néanmoins, cette fonction n’est pas encore déployée en France.