Tesla Model Y : mais où est donc passée la version dotée de 7 places ?

Tesla a lancé ce matin en Europe et notamment en France son nouveau SUV Model Y Propulsion, moins chère que la Model 3. La version 7 places, de cette voiture électrique, commercialisée aux États-Unis, n'est toujours pas disponible en Europe. Mais pourquoi ?

Ce matin, Tesla a fait sensation dans toute l’Europe en entamant la commercialisation de son nouveau SUV Model Y Propulsion, l’occasion pour nous de faire le point sur les différences entre les versions Grande Autonomie et Performance. C’est actuellement la voiture électrique la plus abordable du constructeur américain, moins chère que la moins chère des Model 3 ! C’est donc la Tesla la plus recommandable pour le moment, d’autant plus qu’elle se démarque de la berline par son format SUV, avec sa malle remplacée par un hayon. C’est ainsi une 5 portes et non pas une 4 portes, offrant bien plus de capacité et de possibilité de charge au niveau du coffre. Mais… quelque chose cloche avec ce Model Y européen !

Une version 7 place réservée aux Américains

Comme on peut le voir sur le site de Tesla, les consommateurs américains ont accès à une version absente en Europe et en Asie. On parle de la version dotée de 7 places, contre 5 places pour le modèle de base. Aux États-Unis, pour 3 000 dollars (hors taxes) de plus, il est possible de commander sa Model Y avec 2 sièges supplémentaires. Ceux-ci prennent place au niveau du coffre, et permettent à des enfants ou petits adultes de s’y installer.

Une troisième rangée bien pensée

Un astucieux système permet à la 2e rangée de sièges de coulisser, pour laisser plus ou moins d’espace au niveau des jambes à la 3e rangée. Cette dernière peut bien entendu se replier afin de proposer un coffre plus spacieux. Mais le volume de ce dernier est toutefois réduit par la présence de ces deux sièges repliés. Pour monter à bord de ces deux sièges, il ne faut pas passer par le coffre, mais par les portières latérales. Les sièges de la 2e rangée sont dotés d’un mécanisme permettant de laisser suffisamment de place pour accéder à la 3e rangée comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

À quand une Tesla Model Y 7 places en France ?

Pourquoi cette option n’est-elle pas disponible en Europe et en Asie ? Est-ce que celle-ci sera proposée un jour aux clients européens et asiatiques et, si oui, quand, ? Nous avons contacté Tesla France qui n’a pas su répondre à ces différentes questions. Il faudra donc se contenter de quelques hypothèses.

La première, c’est que les Model Y commercialisées en Europe et en Asie sont fabriquées dans les Gigafactory de Tesla à Shanghai en Chine et à Berlin en Allemagne. Contrairement aux Model Y américaines qui sont fabriquées sur place. On peut ainsi imaginer que les lignes de production américaines sont prévues pour cette version spéciale, dotée de sept places, contrairement aux autres usines.

Cette version requiert des étapes de montage supplémentaires et doit sûrement être vu par Tesla comme une option très contraignante, réduisant la cadence de production. Pour preuve, la version Performance de la Model Y vendue aux États-Unis est uniquement disponible en version 5 places. Précisons aussi que cette option est disponible pour les Américains depuis janvier 2021 alors que la Model Y est produite depuis 2019, preuve que cette version n’est pas si simple à mettre en œuvre, surtout pour Elon Musk qui veut le moins d’options possibles.

The 7-seater option is now available for order on Model Y pic.twitter.com/XLu84G3GJc — Tesla (@Tesla) January 8, 2021

Aussi, le marché américain est très friand des SUV XXL dotés de 7 sièges, comme on peut le voir régulièrement dans les films et séries tournées sur place. Le taux de fécondité est également plus élevé dans le pays de l’Oncle Sam comparé à l’Europe, nécessitant plus de sièges dans les voitures. C’est donc peut-être la raison pour laquelle Tesla réserve la Model Y à 7 places aux États-Unis. En espérant que ce ne soit que temporaire. Dans le cas inverse, il faudra se rabattre sur d’autres modèles, comme la Model X, la future Kia EV9 ou le Mercedes EQB pour ne citer qu’eux.

On pourra alors se consoler en se disant que la Model 3 Propulsion n’est pas disponible aux États-Unis (sauf à de rares chanceux) et que le ticket d’entrée y est ainsi plus élevé…

