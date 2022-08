Tesla : son nouveau rythme de production permet de réduire les délais, mais pas pour tout le monde

Afin de battre encore et toujours des records de production, Tesla a choisi de mettre à jour les lignes de fabrication de son usine chinoise : la Gigafactory de Shanghai. Cela devrait lui permettre de faire de 2022 l'année de tous les records, et de réduire les délais de livraison à quelques semaines tout au plus.

Alors qu’aux États-Unis, Tesla a choisi de ne plus proposer certains modèles à la commande en raison de délais bien trop longs, et qu’en Europe recevoir sa Tesla peut prendre de très longs mois, la situation semble bien différente en Chine. En effet, les dernières mises à jour des lignes de production ont permis à Tesla de proposer la livraison de certains modèles en seulement quatre semaines.

Une capacité de production de 2 millions de véhicules par an

En 2021, Tesla a produit autour d’un million de véhicules, et comptait bien dépasser largement ce chiffre en 2022. Cela sera bien le cas, mais le dernier trimestre en deçà des espérances ne permettra sans doute pas à la firme d’Elon Musk d’atteindre les volumes espérés pour cette année. Quoi qu’il en soit, alors que la production de la Gigafactory de Shanghai était encore anémique il y a quelques mois en raison de la politique zéro-covid en place, les mises à jour des lignes de production ont permis de changer radicalement la donne.

Depuis les travaux entrepris dans les dernières semaines, l’usine aurait une capacité de production annuelle encore plus élevée que lors de ses meilleurs trimestres. Pour rappel, à l’occasion de l’annonce des chiffres du second trimestre 2022, Tesla affichait une capacité de production de plus de 750 000 véhicules par an à Shanghai. Avec la mise à jour de l’usine, Tesla devrait pouvoir atteindre un rythme de croisière de 2 000 000 de véhicules par an, avec toutes ses usines, d’ici à la fin de l’année.

Des délais ? Qui a parlé de délais ?

Celles et ceux qui ont récemment commandé une Tesla ne le savent que trop bien : la livraison, ce ne sera probablement pas pour tout de suite. Effectivement, en France par exemple, commander une Tesla et l’avoir avant la fin de l’année relève du miracle, et l’attente affichée peut parfois atteindre huit à dix mois selon les versions commandées.

Aux USA, Tesla avait dernièrement retiré la Model 3 Grande Autonomie de la commande après avoir annoncé que les délais étaient trop importants. En Chine toutefois, cela vient de considérablement changer, avec des délais indiqués qui peuvent être de quatre semaines seulement pour les Tesla Model Y Propulsion. Ce modèle n’existe pas en Europe pour le moment, mais il n’est pas impossible qu’il débarque prochainement.

Pour les autres modèles sur le configurateur chinois, les délais sont également réduits, puisqu’il ne faut plus que trois à cinq mois pour être livré dans le pire des cas. À titre de comparaison, une Tesla Model Y Performance bleue avec un intérieur blanc n’est pas prévue avant le printemps prochain en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.