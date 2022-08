Tesla : la Gigafactory de Berlin va produire une nouvelle variante de Model Y

Après la version Performance, il semblerait que Tesla commence à produire une nouvelle variante de Tesla Model Y, inédite jusqu’à présent. Un nouveau fournisseur de batterie serait d’ailleurs au programme.

Le constructeur chinois BYD avait précisé en début d’année qu’il allait fournir des batteries à Tesla, sans plus de précisions. Aujourd’hui, nous apprenons que ce serait à destination de la Gigafactory de Berlin, pour produire une nouvelle variante du SUV électrique Model Y.

Une batterie structurelle, mais pas fabriquée par Tesla

Nous avons récemment récapitulé ce que l’on savait des fameuses cellules 4680 de Tesla, et notamment qu’elles allaient être utilisées pour un pack de batterie structurel, essentiel dans les plans du constructeur américain.

Toutefois, avec des volumes de production qui ne sont encore que très faibles, il est nécessaire pour la firme d’Elon Musk d’utiliser des batteries d’autres fournisseurs. C’est ainsi que BYD, un fabricant chinois de batteries, avait signé un contrat avec Tesla pour lui fournir des batteries nécessaires pour ses Tesla Model Y.

Nous apprenons aujourd’hui que ces batteries seraient à destination de la Gigafactory de Berlin, qui produit uniquement des Tesla Model Y Performance pour le moment. Néanmoins, une nouvelle variante de batterie de Tesla Model Y vient d’être homologuée, et tout porte à croire que les batteries de BYD lui sont destinées. Ces batteries formeraient un pack structurel, plus simple à intégrer aux lignes de production actuelles de l’usine allemande de Tesla.

La Tesla Model Y Propulsion deviendrait réalité

Il s’agirait d’une Tesla Model Y Propulsion, équipée d’une batterie d’environ 55 kWh, et qui aurait une autonomie en cycle WLTP de 440 kilomètres. Cela ferait écho à la Tesla Model 3 Propulsion, qui reste la plus populaire des voitures de la marque grâce à son prix plus raisonnable, bien qu’il ait augmenté dans les derniers mois.

Tesla arriverait donc en Europe avec l’équivalent de la Tesla Model Y Propulsion qui est disponible en Chine depuis de nombreux mois, et que certains clients attendent ici avec impatience. En effet, avec des tarifs actuels débutants à 64 990 euros, la Tesla Model Y est loin d’être accessible.

Une version Propulsion embarquant une plus petite batterie permettrait sans doute de baisser le tarif de l’ordre de 10 000 euros, ce qui lui permettrait d’ailleurs d’être éligible au bonus écologique. Selon les rumeurs, cette variante de Tesla Model Y pourrait être produite dès le mois de septembre 2022 à Berlin, pour des livraisons avant la fin de l’année.

