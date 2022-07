Tesla bat un record de production mais loupe son trimestre à cause du Covid

Sans surprise, avec la Gigafactory de Shanghai qui était fermée pendant de nombreuses semaines, les livraisons de Tesla n'ont pas battu de record en ce deuxième trimestre 2022. Toutefois, comparé au même trimestre des années précédentes, l'évolution reste excellente. Déchiffrons les données fournies par le constructeur.

Nous vous en avions parlé à de nombreuses reprises, l’usine asiatique de Tesla, la Gigafactory de Shanghai, a été à l’arrêt pendant une longue période du second trimestre de l’année 2022. Habituellement, elle produit autour de 10 000 véhicules par semaine, mais avec la politique zéro Covid de la ville de Shanghai, elle n’avait produit que 10 000 véhicules en mai dernier. Ainsi, alors que le premier trimestre de l’année 2022 avait été un record pour Tesla, avec 305 407 véhicules livrés, le deuxième trimestre met fin à neuf trimestres consécutifs de hausse du volume de production.

Des ventes en déclin de plus de 18 %

Si depuis près de trois années, Tesla bat des records de ventes à chaque trimestre, ce ne sera pas le cas au deuxième trimestre 2022, puisque les chiffres annoncés par le constructeur sont bien en deçà de ceux du début d’année. Ce sont en effet seulement 258 580 véhicules qui sont sortis des lignes de production des quatre usines actuellement en fonctionnement : Austin au Texas, Fremont en Californie, Shanghai en Chine et Berlin en Allemagne.

Les livraisons quant à elles concernent 254 695 véhicules, contre 310 048 au premier trimestre 2022. Cela représente une baisse de 18 %, ce qui est loin d’être négligeable. Tesla explique cela par des « défis en termes d’approvisionnement de la chaîne de production et des fermetures d’usines hors de son contrôle« .

En plus du Covid qui a fortement ralenti l’usine de Shangai, Tesla fait également face à la pénurie de semi-conducteurs comme les autres constructeurs, même si cela semblait moins affecter le constructeur américain les semestres précédents.

Un record de production mensuel

Malgré tout, la firme d’Elon Musk se veut rassurante en indiquant que le mois de juin a été le mois le plus productif de l’histoire du constructeur. Les chiffres détaillés du mois ne sont pas connus, mais avec une usine de Shanghai qui retrouve une cadence de production nominale, cela est de bon augure pour le trimestre en cours.

Enfin, en considérant les données disponibles pour les deuxièmes trimestres de chaque année depuis 2011, on remarque que l’évolution année après année n’a pas été stoppée par la faible cadence de l’usine de Shanghai aux mois d’avril et mai derniers. Avec 258 580 véhicules produits au deuxième trimestre 2022 contre 201 250 à la même période l’année dernière, c’est une augmentation de plus de 28 % d’une année sur l’autre pour Tesla, ce qui présage une année 2022 record. Le troisième trimestre sera là pour nous donner une indication de la production annuelle à laquelle s’attendre, mais l’objectif de dépasser le million de véhicules produits devrait être atteint sans problème.

