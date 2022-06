Superchargeur : Tesla a la solution pour éviter les bouchons et les files d’attente

Tesla propose une nouvelle fonctionnalité, permettant de rediriger les conducteurs vers des Superchargeurs moins fréquentés. De quoi faciliter la recharge sur la route des vacances !

On le sait, Tesla nous gratifie régulièrement de nouvelles mises à jour, et a généralement tendance à communiquer massivement au sujet des plus importantes, notamment lorsqu’elles concernent la hausse de l’autonomie ou de la puissance de charge, par exemple. Néanmoins, certaines améliorations sont parfois plus discrètes, bien qu’elles soient tout aussi utiles.

Et c’est justement le cas de celle dont nous vous parlons aujourd’hui qui a été découverte par un propriétaire de l’un des véhicules de la marque. Sur Twitter, Cybrtrkguy a en effet publié la photo de ce qui semble être une nouvelle mise à jour, pourtant passée sous silence par la firme d’Elon Musk.

Une fonctionnalité inédite

Sur l’image postée par l’internaute et relayée par nos confrères du site spécialisé Teslarati, nous pouvons en effet voir un étonnant message indiquant simplement « Rerouting to a less busy Supercharger« , comprendre « Redirection vers un Superchargeur moins fréquenté« . Vous l’aurez donc compris, cette fonctionnalité a pour but de rediriger le conducteur vers une station de recharge plus propice à l’accueillir sans attente.

“Rerouting to a less busy Supercharger” Never seen that one before. God I love this car pic.twitter.com/JkSDmENvcy — The Cybertruck Guy (@cybrtrkguy) June 25, 2022

Comme le relèvent nos confrères, cette nouvelle fonctionnalité ne serait toutefois pas encore tout à fait aboutie. En effet, les usagers auraient remarqué qu’il ne serait pas possible de refuser cette redirection, qui pourrait ne pas forcément être approprié dans toutes les situations. Par ailleurs, certains soulignent que cette mise à jour les fait arriver à un autre Superchargeur avec moins d’autonomie que s’ils étaient arrivés au Superchargeur très fréquenté.

Dans les faits, il est toujours possible de refuser cette redirection de manière indirecte en indiquant, en destination sur le GPS, le Superchargeur que la voiture essayait d’éviter. Quant au fait d’arriver sur un second Superchargeur, plus loin, avec moins de batterie, cela dépendra des cas, mais il est possible que cette situation permette de recharger plus rapidement. En effet, l’attente à un Superchargeur complet peut prendre plusieurs minutes qui est du temps de perdu.

Une mise à jour utile mais à peaufiner

Si cette nouvelle mise à jour ne semble donc pas encore tout à fait au point à en croire les premiers retours des usagers, celle-ci devrait néanmoins s’avérer très utile. En effet, alors que les Superchargeurs sont de plus en plus nombreux à pouvoir être utilisés par d’autres véhicules électriques que des Tesla, le risque d’encombrement est de plus en plus important. C’est d’ailleurs d’autant plus le cas à l’approche des grandes vacances.

Pour l’heure, on ne sait pas encore si cette fonctionnalité est disponible partout dans le monde, alors que Tesla n’a pas communiqué à son sujet pour l’instant.

