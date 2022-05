Tesla améliore la conduite à une pédale avec une mise à jour logicielle

Tesla propose une nouvelle mise à jour à ses clients, permettant de profiter de nouvelles fonctionnalités liées notamment à la recharge et à l'autonomie.

Depuis ses débuts, Tesla met régulièrement à jour ses véhicules, le plus souvent à distance. De nouvelles fonctionnalités sont alors ajoutées à celles existantes, afin d’améliorer la sécurité mais également l’expérience des utilisateurs, de plus en plus nombreux alors que la Tesla Model 3 est toujours la voiture électrique la plus vendue au monde. Comme pour les smartphones, il suffit alors de télécharger la mise à jour la plus récente.

Et pour cela, pas besoin de se rendre dans une concession ou un garage, puisque tout se fait à distance, sans intervention de qui que ce soit. Depuis quelques jours, une nouvelle mise à jour est justement disponible, offrant son lot d’évolutions. Baptisée 2022.16.0.2, celle-ci inclut en effet plusieurs fonctionnalités inédites, portant notamment sur la recharge mais également l’amélioration de l’autonomie et des profils conducteurs.

Une estimation de l’autonomie plus précise

Parmi les principales nouveautés de cette mise à jour, la possibilité de calculer avec plus de précision la consommation et l’autonomie restante comme nous en parlions dans une actualité précédente. En effet, comme le précise Tesla, le logiciel prend désormais en compte de nouveaux paramètres, de manière prédictive, tels que la force et l’orientation du vent, mais aussi le taux d’humidité et la température ambiante. Auparavant, les voitures prenaient uniquement en compte la température (mais seulement de manière instantanée), le profil topographique de la route, l’utilisation de la climatisation ou du chauffage ainsi que la vitesse prévisionnelle.

Tesla navigation will now take predicted crosswind, headwind, humidity & temperature into account for calculating battery % on arrival — Tesla (@Tesla) May 28, 2022

La conduite à une pédale améliorée

L’autre grande nouveauté de cette mise à jour, c’est la possibilité pour le frein mécanique de venir assister le freinage régénératif dans certains cas. En effet, lorsque la batterie est froide ou pleine, le freinage régénératif est plus faible que lorsque la batterie est chaude ou pas entièrement chargée. Dans ces cas, les conducteurs devaient donc utiliser la pédale de frein puisque le freinage régénératif ne permettait plus la conduite à une pédale. Avec cette mise à jour, la voiture appliquera un léger freinage mécanique pour donner l’impression au conducteur de bénéficier du freinage régénératif habituel. De quoi éviter les mauvaises surprises tout en permettant au conducteur de pouvoir profiter de la conduite à une pédale.

Quelques améliorations supplémentaires

En plus d’afficher le taux d’occupation des Superchargeurs, le système d’infodivertissement est désormais en mesure d’estimer le temps d’attente. Une nouvelle fonction particulièrement utile à l’approche des grands départs en vacances. Il sera alors possible de modifier l’itinéraire si le temps est trop long.

En plus d’améliorer l’expérience autour de la recharge, cette nouvelle mise à jour comprend également une évolution des profils conducteurs, désormais encore plus complet. En effet, il est désormais possible de pour chacun des utilisateur de lier leurs propres comptes multimédia comme Spotify ou encore Netflix, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Il suffit alors de passer d’un profil à un autre pour retrouver vos playlists.

Cette mise à jour est d’ores et déjà disponible et il suffit alors tout simplement de la télécharger pour accéder à toutes ces nouvelles fonctionnalités.

