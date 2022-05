En cas de tempête, les Tesla calculeront mieux leur autonomie

Une fois n’est pas coutume, une mise à jour sur la flotte de véhicules Tesla vient améliorer l’expérience des clients. Cette fois-ci, cela concerne la navigation embarquée, et plus particulièrement l’autonomie estimée en fonction des conditions climatiques.

Le planificateur de voyage intégré aux véhicules Tesla permet, sans difficulté, de prévoir un long trajet. Les sessions de recharge aux Superchargeurs de la marque sont ajoutés automatiquement et une estimation de l’énergie restante à chaque étape est affichée. Mais grâce à la mise à jour 2022.16 qui est en cours de déploiement, ces estimations vont devenir plus précises.

Une prise en compte de la météo pour éviter la panne sèche

Si la référence de la planification de grands trajets en véhicule électrique, A Better Routeplanner, prend déjà en compte les conditions climatiques depuis longtemps, ce n’était pas le cas du navigateur intégré aux Tesla. En effet, comme nous l’avions exposé à plusieurs reprises, l’influence de la météo sur la consommation d’un véhicule électrique peut parfois être très importante.

Entre une absence de vent et une température clémente, et un fort vent de face associé à des températures négatives, un grand trajet autoroutier peut parfois afficher une consommation jusqu’à 50 % plus importante. Si cela n’est pas correctement pris en compte par l’ordinateur de bord, les occupants du véhicule peuvent avoir une mauvaise surprise : une batterie déchargée trop rapidement, empêchant potentiellement d’arriver à destination sans l’aide d’une dépanneuse ou sans réduire drastiquement sa vitesse pour réduire la consommation instantanée.

Mais cela est en train de changer chez Tesla, si l’on en croit les prochaines notes de version relayées par Electrek : « La prédiction de la consommation pour votre trajet a été améliorée en incorporant les prévisions de vent de côté, vent de face, d’humidité et de la température ambiante lorsque vous utilisez la navigation connectée ».

Pour rappel, les prévisions d’énergie restante à l’arrivée étaient pour le moment propres à chaque véhicule Tesla, mais prenaient bien en compte les changements d’altitude et les limites de vitesse, ainsi que les changements apportés aux trains roulants. Par exemple, si vous indiquiez avoir chaussé des jantes plus petites ou plus grandes que celles d’origine, l’information était pris en compte par la navigation. Avec la mise à jour, les conditions météorologiques seront elles-aussi intégrées à la prévision, pour que cette dernière soit la plus précise possible.

Un compte Spotify par conducteur

Outre ce changement annoncé, un autre ajout bienvenu est en passe d’être déployé : l’association d’un compte Spotify ou Tidal différent pour chaque profil conducteur. Jusqu’alors, il n’était possible d’ajouter qu’un seul compte au véhicule. Par conséquent, si vous étiez plusieurs conducteurs à utiliser une Tesla, seul un profil pouvait être utilisé. Il sera désormais possible

Dès le déploiement de la mise à jour 2022.16, chaque conducteur pourra lié son profil Spotify ou Tidal, et s’assurer de garder ses recommandations d’écoute.

