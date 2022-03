Comment planifier des longs trajets en Tesla : notre guide pour tout maîtriser

Planifier un long trajet sur une Tesla peut être une chose très aisée, ou bien très compliquée selon les cas. Ajouter des étapes qui ne sont pas des Superchargeurs pris en compte automatiquement est parfois fastidieux, mais nous allons vous donner toutes les astuces pour faire cela de la meilleure des manières.

La planification des grands trajets en voiture électrique est un vaste sujet que nous avons déjà partiellement traité dans le passé. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur ce qu’il est possible de faire pour optimiser cela sur une Tesla, que ce soit une Model 3 ou une Model Y par exemple.

Si l’application Tesla permet bien des choses, la planification de trajet y reste largement perfectible. Il existe cependant une astuce permettant de partager une destination qui mérite d’être connue. Nous verrons quelles solutions alternatives sont offertes pour optimiser les trajets à planifier et examinerons ce que nous aimerions voir dans le futur.

Envoyer une destination depuis son smartphone sur sa Tesla, c’est possible

Lorsque vous consultez les détails d’un lieu depuis votre smartphone, Tesla a trouvé une solution astucieuse et pratique de l’afficher dans votre système de navigation une fois que vous vous installer dans votre voiture. Que vous utilisiez Apple Maps, Google Maps ou une autre application de navigation, il suffit de partager le lieu vers l’application Tesla, comme l’illustre les captures ci-dessous, prises depuis un smartphone Android.

De cette manière, en vous installant au volant, vous n’aurez pas à rechercher l’adresse pour vous y rendre. Vous n’aurez qu’à démarrer et vous laisser guider. Cette solution pratique a toutefois de nombreuses limites comme nous allons le voir.

Tout d’abord, il n’y a aucune personnalisation possible : pas de choix de route alternative, d’étape intermédiaire ou encore d’autonomie restante souhaitée à l’arrivée. Ensuite, et c’est sans doute le plus problématique : le lieu partagé n’est pas une position exacte. Il correspond à son nom dans l’application de navigation depuis laquelle cela a été envoyé, ce qui conduit parfois à de mauvaises surprises.

Fort de sa constante évolution, le logiciel à bord des Tesla n’est pas figé. On peut bien entendu espérer que tout cela s’améliore au fil du temps. En attendant, quelles solutions s’offrent à nous pour optimiser la planification de trajets sur une Tesla ? Commençons par l’utilisation des étapes, rendue possible depuis la fin de l’année 2021.

Que faire pour ajouter des étapes sur sa Tesla ?

Les services de navigation comme Google Maps proposent depuis des années une fonctionnalité des plus pratiques lorsque vous planifiez un itinéraire : l’ajout d’étapes. Cela vous permet aisément de choisir la route appropriée pour un trajet, ou encore de vérifier que votre étape ne vous fait pas perdre trop de temps sur le trajet global.

Sur un véhicule disposant d’Android Auto ou Apple Carplay, tout cela serait un non-sujet, car Google Maps y serait disponible. Mais dans une Tesla, vous pouvez oublier cette possibilité. Il n’est pas possible non plus de partager un itinéraire comme nous pouvions partager une destination depuis son smartphone. Fort heureusement, il est désormais possible d’ajouter ses propres étapes dans le système de navigation intégré.

Pour ce faire, il vous suffit de saisir une destination, puis de sélectionner « ajouter étape », ou bien « modifier trajet ». Ensuite, vous pouvez saisir autant de destinations que vous souhaitez, et les réorganiser. Les estimations de batterie restante à chaque étape seront indiquées, en plus de l’heure d’arrivée prévisionnelle.

Cette fonctionnalité est apparue il y a quelques mois seulement. Elle permet d’adapter ses trajets assez simplement, encore faut-il pouvoir prendre le temps de le faire à bord du véhicule avant de partir pour un long voyage. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez vous recharger ailleurs que sur le réseau de Superchargeurs (dans certains cas, cela revient bien moins cher, comme nous le détaillons ici).

Toutes ces manipulations sont impossibles à configurer à distance. Ainsi, organiser son trajet est parfois une opération assez pénible. En effet, en plus de chercher les différents points de charge, ajouter les étapes et prévoir les itinéraires — une fois que tout cela est fait sur votre ordinateur ou votre smartphone — il faudra presque tout refaire de zéro une fois au volant. Nous vous présentons donc une astuce visant à vous faciliter la tâche : les événements dans votre calendrier.

Les événements dans le calendrier à la rescousse

Si vous avez déjà utilisé un planificateur de trajet comme l’excellent A better route planner, vous aurez remarqué qu’une fois à bord de la voiture, tout recommencer pour ajouter ses étapes peut être très pénible. Fort heureusement, grâce à l’application « Agenda » disponible à bord d’une Tesla, vous pourrez être automatiquement guidé vers votre prochain événement sans rien avoir à faire.

En effet, dès lors que l’option « Navigation automatique » visible ci-dessus est cochée, la navigation considérera automatiquement que votre prochain événement du calendrier est la destination vers laquelle vous souhaitez aller. De cette manière, dès que vous prenez le volant, vous n’aurez pas à ajouter manuellement un lieu, tout cela sera déjà fait.

Comment utiliser l’agenda pour planifier des trajets à étapes sur sa Tesla ?

Prenons un exemple de long trajet planifié via A better route planner, comme ci-dessous.

Répliquer ce trajet manuellement serait non seulement chronophage, mais surtout fastidieux. Les heures d’arrivée prévisionnelles et les lieux de recharge étant clairement identifiés, il suffit de les ajouter dans votre application de calendrier pour profiter de la navigation automatique vers chaque étape, sans autre forme de procès.

Une fois que chaque lieu est ajouté, vous verrez ceci dans l’application Agenda de votre Tesla.

Si le conducteur s’installe et prend la route, la navigation commencera vers le premier événement, dans notre exemple une station Ionity. Mais si vous souhaitez profiter du trajet complet, il vous suffira de toucher chaque événement visible dans l’agenda, et de cliquer sur « ajouter » pour ajouter cette étape au trajet. Vous obtiendrez ainsi le voyage complet, avec toutes les étapes, comme vous pouvez le voir ci-après.

Source : Bob JOUY pour Frandroid Les étapes dans la navigation sur une Tesla Model 3 // Source : Bob JOUY pour Frandroid Les étapes dans la navigation sur une Tesla Model 3 // Source : Bob JOUY pour Frandroid

Un ensemble largement perfectible

Vous l’aurez compris à l’issue de ce dossier, la planification de trajets dans une Tesla reste aujourd’hui largement perfectible. Non seulement il n’est pas possible de partager un itinéraire avec des étapes depuis une application de navigation, mais il est impossible également de le faire depuis l’application Tesla.

En Chine, certaines captures de l’application Tesla montrent que cela est partiellement faisable. Mais hors de Chine, le constructeur n’utilise pas le même service pour la cartographie, et ne propose malheureusement pas cette fonctionnalité pour le moment.

En l’absence d’Apple Carplay, Android Auto ou même encore d’Android Automotive, les seules options qui s’offrent à vous après une planification d’itinéraire sont les suivantes : soit de tout refaire à la main à bord du véhicule, soit d’ajouter des événements dans votre calendrier pour vous simplifier la tâche.

Espérons toutefois qu’avec de futures mises à jour, tout cela évolue dans le bon sens. Il manque encore la gestion du pourcentage de batterie souhaité à l’arrivée, ou bien la prise en compte des réseaux de charge tiers comme Ionity ou Fastned dans la navigation. Gageons que tout cela arrive prochainement, pour faciliter les longs voyages à bord d’une Tesla.

