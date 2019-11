Le constructeur américain Tesla a mis à jour les versions Standard Range Plus et Mid-Range de sa Model 3. Ce faisant, leur capacité de charge respective a été revue à la hausse dans l’optique de réduire leur temps de recharge.

La charge rapide toujours plus rapide. La voiture électrique phare du fabricant californien Tesla a bénéficié d’une mise à jour déployée à l’occasion de la fête de Thanksgiving, jeudi 28 novembre 2019. Les propriétaires d’une Model 3 auront désormais l’opportunité de recharger leur véhicule en un temps record, rapporte Electrek. Attention cependant, seuls les utilisateurs d’une version Standard Range Plus et Mid-Range sont concernés.

La puissance, dès que j’arrive

Ne cherchez d’ailleurs plus la seconde nommée sur le catalogue du groupe. Après avoir été introduite en octobre 2018, cette déclinaison a disparu des radars cinq mois plus tard et n’existe pas en Europe. Quant à la première citée, celle-ci correspond au modèle « Propulsion Autonomie Standard Plus » du configurateur français. Un binôme qui va désormais pouvoir profiter de toute la puissance d’un Supercharger V2, plafonné à 150 kW depuis une MAJ survenue plus tôt cette année.

Jusque-là, la Model 3 Standard Range Plus se limitait à 100 kW. Oubliez cette mesure : la multinationale la booste jusqu’à 170 kW. De son côté, la Mid-Range tutoie désormais les 200 kW, contre 120 kW auparavant. Conséquences : tous les utilisateurs de ces modèles verront leur session de recharge se raccourcir de plusieurs minutes. En cas d’attente trop longuette, le pilote aura toujours l’opportunité de visionner des vidéos YouTube.

La V3 à l’horizon

Ici, la Model 3 se prépare au déploiement des Superchargeurs V3, attendus dans le courant de l’année 2020. Ces structures offriront une puissance de recharge de 250 kW. « Les temps de recharge moyens devraient être réduits de moitié en associant les avantages du Préchauffage de la batterie en cours de route », peut-on lire sur le site officiel. Cet obstacle devrait ainsi ne plus en être un au cours des prochaines années.