Les Superchargeurs Tesla ouverts à tous se généralisent de plus en plus

Après la France, la Belgique ou encore la Norvège, les Superchargeurs Tesla deviennent accessibles à tous dans cinq nouveaux pays européens.

Cela fait déjà plusieurs mois que Tesla a ouvert l’accès à ses Superchargeurs à tous les autres véhicules électriques. En effet, depuis janvier dernier, tous les propriétaires peuvent désormais se brancher sur les bornes rapides de la marque d’Elon Musk, même si toutes ne sont pas encore compatibles avec ce nouveau dispositif.

Un programme d’abord expérimenté aux Pays-Bas, qui a ensuite été étendu à sept autres pays européens, à savoir la France, la Norvège, la Belgique, l’Espagne, la Suède, l’Autriche et le Royaume-Uni. Mais alors que cette nouvelle fonctionnalité semble rencontrer un certain succès, Tesla a décidé de l’ouvrir à d’autre pays, comme elle le précise dans un communiqué.

Treize pays européens compatibles

Aux huit pays déjà concernés, s’y ajoutent cinq autres. Il s’agit de la Finlande, du Luxembourg, du Danemark, de l’Allemagne et de la Suisse. Les conducteurs de voitures électriques peuvent donc se brancher sur les bornes Tesla dans pas moins de 13 pays européens au total. Une évolution logique, qui devrait permettra à la firme d’Elon Musk d’engranger encore plus d’argent grâce à la charge.

Non-Tesla vehicles can now charge at select Superchargers in Denmark, Finland, Germany, Luxembourg and Switzerland via the Tesla app. Learn more at https://t.co/hjybH19pBV — Tesla Charging (@TeslaCharging) June 16, 2022

Néanmoins, et comme le soulignent nos confrères d’Electrek qui relaient cette information, cette expansion rapide semble pourtant plutôt étonnante, alors que le constructeur souhaitait originellement que ce programme pilote se développe lentement. La raison de ce changement de stratégie n’a pas été annoncée, mais nul doute que la demande devenait probablement assez forte pour inciter Tesla à envisager d’autres ouvertures rapides.

Un réseau en expansion

Pour l’heure, seuls les Pays-Bas ont ouvert l’intégralité de ses Superchargeurs à tous les usagers de véhicules non Tesla. Et pour cause, la firme souhaite d’abord étudier l’impact de l’intégration de ces propriétaires de voitures électriques au réseau, avant de l’ouvrir davantage. Comme le précise Electrek, il se pourrait à terme que l’intégralité des bornes soit accessible à tous. Ainsi, les revenus générés pourraient servir à accélérer l’installation de nouvelles stations.

Actuellement, Tesla affirme proposer le plus grand réseau de charge rapide de plus 150 kW en Europe. À terme, le constructeur devrait aussi ouvrir ses Superchargeurs à tous aux États-Unis, mais cela reste pour l’heure difficile, puisque celui-ci utilise ses propres prises, et non le standard CSS, qui équipe les bornes européennes depuis 2018. Néanmoins, Elon Musk aurait récemment laissé entendre que la firme pourrait bientôt ajouter des connecteurs CSS à ses bornes outre-Atlantique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.