La nouvelle Tesla Model 3 ou le projet « Highland » : quelles nouveautés pour 2023 ?

Avec les prototypes repérés et les indiscrétions créditées par Reuters, il semble évident que Tesla travaille sur une nouvelle Model 3. À quoi devons-nous nous attendre ? Faisons le point.

Depuis des mois, Tesla travaillerait sur une actualisation de la Model 3, un projet nommé « Highland ». Une des plus populaires Tesla aurait, encore une fois, droit à une nouvelle variante.

Qu’est-ce que le projet « Highland » ?

Tout d’abord, « Highland » vient de Highland Park, le berceau de la chaîne de montage de Ford construit en 1907 dans le Michigan aux Etats-Unis.

Cette usine d’assemblage a été conçue par l’architecte Albert Kahn, l’objectif a été d’augmenter considérablement la quantité de voitures construites, le modèle T à l’époque, pour réduire considérablement son coût de fabrication. Ce nom de code a été dévoilé par Reuters, avec des témoignages en tant que sources. Il serait directement lié au restylage de la Model 3.

Qu’attendre de la prochaine Tesla Model 3 ?

Comme vous l’avez certainement compris ici, l’objectif du restylage de la Model 3, un des modèles les plus populaires chez Tesla, est de réduire son coût de fabrication pour baisser son prix. Ce qui serait un véritable coup de massue pour les concurrents de Tesla, surtout après la récente baisse de prix.

La future Tesla Model 3 restylée serait déjà en phase d’essai. Une Model 3 avec les parechocs avant et arrière camouflés a été repérée à plusieurs reprises.

Comme le prototype précédent, il est difficile de voir les changements à cause du camouflage recouvrant les extrémités avant et arrière du véhicule. Les modifications seraient, encore une fois, nous utilisons le conditionnel, des modifications des pare-chocs et du groupe motopropulseur. Cela réduirait le nombre de composants utilisés, et en conséquence le coût de fabrication.

Cette pratique qui consiste à camoufler les restylages est courante dans le secteur automobile. C’était déjà le cas avec le Model Y. D’ailleurs, Tesla s’était amusé de cela, comme vous pouvez le voir avec la photo d’un prototype de Model Y croisé en Allemagne.

Notez que ce nouveau modèle n’est pas uniquement repéré dans la nature. Reuters a déclaré avoir reçu les informations de quatre personnes connaissant les plans de Tesla. De plus, de nouveaux composants seraient référencés, dont un nouveau radar qui n’est pas utilisé sur les modèles actuels.

Ces améliorations pourraient entraîner une réduction du poids et des améliorations sur l’efficacité énergétique, ainsi que la facilité de fabrication. Cela aura certainement des conséquences sur les performances du véhicule, dont sa puissance et son autonomie. D’ailleurs, cette nouvelle Model 3 devrait également être équipée de l’ordinateur « Hardware 4 » de Tesla pour l’Autopilot et la conduite autonome.

Pour l’heure, aucune information n’a encore été officiellement révélée sur les fonctionnalités supplémentaires apportées par le Hardware 4. Ce nouvel ordinateur nécessiterait moins de capteurs et de caméras, ce qui agite actuellement la communauté Tesla, mais les caméras apporteraient une définition améliorée et une résistance accrue aux aléas de la météo.

Aujourd’hui, les caméras des véhicules Tesla sont au nombre de huit : trois à l’avant, une à l’arrière, deux au niveau des montants de porte et deux au niveau des ailes avant. Ceci permet au véhicule d’avoir une visibilité à 360 degrés jusqu’à une distance de 250 mètres, et la redondance des caméras avant lui assure de voir les éventuels obstacles avec une quasi-certitude.

Les dernières nouvelles concernant le Hardware 4 (la quatrième génération de matériel pour l’Autopilot) montre cependant que les caméras avant ne vont plus être qu’au nombre de deux, au lieu de trois jusqu’à présent. La définition serait néanmoins améliorée, passant de 1,2 à 5 mégapixels.

En attendant, un utilisateur de Twitter a commenté les photos du prototype en écrivant « Cybertruck et Project Highland se sont garés à côté. Cela va être une autre année passionnante pour Tesla. ». Elon Musk a liké ce tweet… mais ce n’est pour ça que l’on a une confirmation du projet « Highland ». Il faudra de ce fait être patient.

Espérons que le restylage de la Model 3 offre des changements attendus, dont l’arrivée d’un hayon, une caméra à l’avant ou d’un second écran devant le conducteur. On peut toujours y croire…

