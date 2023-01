Tesla va supprimer une caméra sur ses véhicules, mais c’est pour votre bien

De nouvelles informations viennent de fuiter concernant la future suite de caméras équipant les Tesla. Baptisée "Hardware 4" par les aficionados, cette nouvelle génération promet des améliorations conséquentes pour la conduite autonome. Faisons le point.

Les nouvelles caméras qui devraient équiper les futures Tesla commencent à se dévoiler, et leur sortie semble imminente. Au programme, une résolution améliorée et une résistance accrue aux aléas de la météo, mais une caméra de moins.

Une caméra de moins, mais c’est pour votre bien

Aujourd’hui, les caméras des véhicules Tesla sont au nombre de huit : trois à l’avant, une à l’arrière, deux au niveau des montants de porte et deux au niveau des ailes avant. Ceci permet au véhicule d’avoir une visibilité à 360 degrés jusqu’à une distance de 250 mètres, et la redondances des caméras avant lui assure de voir les éventuels obstacles avec une quasi certitude.

Les dernières nouvelles concernant le Hardware 4 (la quatrième génération de matériel pour l’Autopilot) montre cependant que les caméras avant ne vont plus être qu’au nombre de deux, au lieu de trois jusqu’à présent. La résolution serait cependant améliorée, passant de 1,2 à 5 mégapixels.

Outre cette amélioration de la résolution, un ventilateur est ajouté derrière l’emplacement des caméras, afin de limiter l’apparition de buée, phénomène malheureusement bien connu des possesseurs de Tesla. En effet, jusqu’à présent, dès lors que la météo est capricieuse, il n’est pas rare d’avoir un message affiché expliquant que la visibilité des caméras est réduite à cause de la buée, et les fonctions de l’Autopilot sont alors limitées.

Il apparaît dans les fuites sortant tout droit de la Gigafactory de Shanghai que ce même système de ventilateur équiperait également les caméras latérales dans les montants de porte. Depuis 2016, Tesla affirme que ses véhicules ont tout l’équipement nécessaire pour achever la conduite entièrement autonome, et que seul le logiciel est à améliorer.

Cela s’est cependant révélé faux, puisqu’en 2019 le fameux ordinateur de conduite entièrement autonome (FSD Computer en anglais) a été introduit, et sans ce dernier il n’est pas possible de profiter du FSD bêta aux USA. De même, les premiers véhicules dotés de l’option capacité de conduite entièrement autonome (15 000 dollars aux USA) ont dû avoir leurs caméras modifiées pour pouvoir profiter de la conduite automatisée en ville.

Nul ne sait pour le moment si ces nouvelles caméras vont être installées gratuitement sur les véhicules dotés de l’option de conduite autonome, ou si ce n’est qu’une amélioration non-nécessaire pour repousser les limites des assistances à la conduite. Toujours est-il qu’après des baisses de prix en masse, Tesla continue d’améliorer ses véhicules, et que ces nouvelles caméras plus performantes devraient arriver sur les Model 3 et Model Y dans le courant de l’année.

Aussi, Tesla prévoirait un retour du radar pour la conduite autonome, mais grâce à un radar 4D, milimétrique, bien plus performant qu’un radar classique. Tout ceci ne reste que des rumeurs, et on devrait en savoir plus le 1er mars prochain, lors de l’Investor Day puisqu’Elon Musk est censée faire des révélations sur une nouvelle version de la Model 3. À moins que ce ne soit à propos de la Model 2 ou du Robotaxi ?

Construisez avec nous l’avenir de Frandroid en répondant à ces questions !