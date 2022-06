Conduite autonome : Tesla dépenserait des milliards chez un grand constructeur de smartphones

Tesla aurait signé avec Samsung un contrat de plusieurs milliards pour s’équiper de nouvelles caméras. Elles seront précieuses pour sa technologie de conduite autonome.

Samsung est bien parti pour être le fournisseur attitré de Tesla en matière de caméras. Les deux groupes auraient signé un contrat de 3,2 à 4 milliards de dollars pour que la conduite autonome du constructeur automobile américain s’appuie dorénavant sur les caméras de nouvelle génération fabriquées par le géant coréen, explique Electrek.

Pour rappel, Tesla utilise les caméras embarquées dans ses véhicules pour capturer les images qui alimentent ses réseaux neuronaux — réseaux qui perfectionnent à leur tour la technologie de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) du constructeur. Sécuriser l’approvisionnement en modules caméra est donc crucial pour Tesla qui n’utilise ni radars ni capteurs Lidar pour sa conduite autonome. Malgré une récente demande de brevet déposée par Tesla pour un nouveau type de radar, la firme se contente dans l’immédiat d’utiliser une suite de huit caméras pour son Autopilot.

De meilleures caméras bientôt à bord des Tesla ?

« Samsung Electro-Mechanics Co, l’unité de composants électroniques du groupe Samsung, a remporté un contrat de plusieurs milliards de dollars pour fournir des modules caméra à Tesla Inc. pour la plupart des véhicules électriques de la société américaine », rapporte le Korea Economic Daily, avant de dévoiler une autre information importante. « Les composants qui seront fournis cette fois seront des modules caméra Samsung version 4.0 avec 5 millions de pixels, qui permettent des vues cinq fois plus claires que les modules 3.0 précédents de la société ».

Comme le souligne Electrek, les modules caméra actuellement employés par Tesla se limiteraient à une résolution de 1,2 Mpx environ. Les nouveaux capteurs fournis par Samsung seraient donc nettement plus efficaces. Ils pourraient améliorer considérablement la qualité des images digérées par les réseaux neuronaux de la firme, ce qui aurait in fine un effet vraisemblablement bénéfique sur l’efficacité de la conduite autonome de Tesla.

En l’occurrence, ces nouvelles caméras seraient employées dans tous les véhicules de Tesla commercialisés au cours des prochaines années. Parmi eux, les Model 3, Model S, le SUV Model X ou encore le Model Y. Le camion Tesla Semi serait aussi concerné, au même titre que le pick-up Cybertruck. Notons toutefois que pour ce dernier, Samsung et Tesla auraient déjà signé un contrat l’année dernière, toujours pour l’approvisionnement en caméras. Samsung, quant à lui, débuterait la production en masse de ses nouveaux modules caméras dès le mois prochain.

