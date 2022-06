Fusion de Samsung Pass et Pay : toutes vos cartes et billets bientôt au même endroit

En Corée, Samsung a commencé à unifier ses services Pay et Pass pour rassembler les cartes de crédit, les clés, les billets, les cartes de fidélité et autres coupons sur une seule app.

Le service Samsung Pass va bientôt fusionner avec l’application Samsung Pay. C’est ce que l’on apprend aujourd’hui de SamMobile, qui nous indique que cette nouveauté est d’ores et déjà d’actualité sur les terres de Samsung. La fusion entre Samsung Pass et Samsung Pay sera par la suite déployée sur d’autres marchés, et vraisemblablement aussi en Europe, au cours des prochains mois, lit-on.

En regroupant ces deux services, Samsung souhaite rassembler en un seul endroit l’ensemble des cartes, billets et autres coupons utilisables depuis ses smartphones. La nouvelle version de Samsung Pay (déployée sur l’ensemble des appareils sous Android 9, ou plus récent, déjà compatibles avec le service), regroupera ainsi cartes de crédit, cartes de débit, mots de passe, clés numériques, billets, coupons, cartes de membre ou de fidélité… et même certains actifs numériques.

Samsung Pay en passe de devenir une appli « couteau suisse »

« Grâce à la mise à jour de Samsung Pay, nous voulons offrir une expérience plus pratique non seulement pour le paiement, mais aussi pour la maison, la voiture, les transports publics et la vie culturelle. Nous prévoyons d’étendre l’écosystème Samsung Pay en travaillant avec les développeurs », a ainsi indiqué Jini Han, VP de la branche Digital Life de Samsung.

Comme sur d’autres services concurrents, dont Apple Pay, cette nouvelle version de Samsung Pay permettra aussi le partage de clés numériques (pour la voiture, une chambre d’hôtel, une serrure digitale à la maison…) à des amis ou à la famille, par exemple. Rappelons que dans le sillage d’Apple, Samsung a lui aussi musclé son jeu en matière de prise en charge des clés numériques. Samsung permet ainsi le déverrouillage de certaines voitures compatibles (notamment chez BMW, Kia et Genesis), mais aussi leur démarrage.

Comme évoqué plus haut, certains actifs numériques (notamment les Bitcoins) seront consultables directement depuis Samsung Pay. Samsung supportera aussi certaines plateformes d’échanges de bitcoins comme Bithumb, Coinone et Korbit.

Enfin, et de façon plus classique, on pourra retrouver sur l’application ses Boarding Pass d’aéroport (en la matière les compagnies aériennes coréennes sont par contre les premières éligibles) ou encore ses tickets de cinéma. Il sera enfin possible de surveiller le niveau de sécurité de ses actifs numériques par l’intermédiaire du Samsung Knox.

