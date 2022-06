Samsung One UI 5 (Android 13) devrait grandement améliorer la fluidité des animations

Attendue conjointement à la sortie d’Android 13 cet automne, l'interface maison de Samsung devrait offrir une navigation plus agréable grâce à des animations fluidifiées.

Maintenant que la plupart de nos smartphones n’ont plus de soucis de rapidité, les constructeurs misent énormément sur le confort d’utilisation. L’UX, comme on dit dans les milieux où un mot sur deux est prononcé en anglais. Et la prochaine version de One UI, l’interface de Samsung, devrait faire de gros efforts sur ce point.

Le développement de One UI 5 — Android 13 — bat son plein, et peu de détails sont déjà parvenus jusqu’à nous. Mais, le site spécialisé SamMobile dit avoir entendu quelques bruits de couloir.

Pour les sources du site, « One UI 5.0 va significativement améliorer la vitesse d’exécution des animations ». Une promesse en l’air, qui pour l’heure n’est pas étayée par quoi que ce soit. Toujours est-il qu’elle devrait plaire à celles et ceux qui trouvent que les smartphones Samsung manquent de réactivité.

On pense notamment à l’informateur Ice Universe qui, sur son compte Twitter, ne rate pas une occasion de tancer Samsung pour la lourdeur de son interface. Il sera donc ravi d’apprendre que, pour SamMobile, One UI 5 aura « un lourd impact sur l’expérience utilisateur », notamment en « synchronisant [ses animations] sur la haute fréquence de rafraîchissement des smartphones Samsung haut de gamme. »

My God, I thought the new one UI 4 beta would bring a better experience. I was wrong. It often switches between 120Hz and 60Hz, which has not appeared before. It looks very stuck. I want to know if you are the same, or only the Chinese version?😩 pic.twitter.com/18b9h8eKLf

— Ice universe (@UniverseIce) November 5, 2021