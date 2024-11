iPhone 17 : la fluidité ne serait plus réservée aux modèles Pro

Apple devrait faire bouger ses lignes en 2025, notamment en généralisant enfin le 120 Hz sur l’ensemble des iPhone 17.

Parmi les défauts – ou manques – des iPhone 16 et iPhone 16 Plus, nous avons pointé du doigt leurs écrans 60 Hz. Une fréquence de rafraîchissement bien en deçà des standards de smartphones facturés plus de 1000 euros. On trouve même du 90, 120 ou 144 Hz sur des appareils à moins de 500 euros.

Apple parvient à donner un peu le change grâce aux animations d’iOS qui permettent de lisser le rendu visuel et empêcher l’effet hâché du 60 Hz.

Enfin du 120 Hz sur les iPhone non « Pro »

Et il semblerait qu’en tout cas ce soit la dernière fois que l’on ait affaire à ce taux de rafraîchissement sur les iPhone puisqu’il se murmure que les iPhone 17 et iPhone 17 Air (qui remplacera le Plus) auraient tous deux un affichage ProMotion 120 Hz, jusqu’alors réservé aux modèles Pro.

ProMotion, c’est la technologie LTPO d’Apple. Cela signifie que les dalles peuvent adapter automatiquement leur fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction des contenus afficher, de quoi optimiser leur consommation d’énergie. Sur les iPhone 17 et 17 Air, le mode Always-On pourrait faire son apparition grâce à cela.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’une déclaration officielle. Et ce serait une décision qui irait à l’encontre de la stratégie d’Apple. Deux typologies d’écran qui permettent de justifier la montée en gamme, tout comme le téléobjectif sur les Pro.

Mais avant les iPhone 17, on aura droit à l’iPhone SE 4. Modèle d’entrée de gamme attendu comme une copie de l’iPhone 14, il devrait quant à lui rester bloquer au 60 Hz.