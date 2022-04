One UI 5.0 (Android 13) : Samsung sortirait sa mise à jour encore plus tôt cette année

Pour la première fois, une date vient de fuiter pour la sortie en bêta de One UI 5.0 (Android 13). Celle-ci interviendrait près de deux mois en avance par rapport à l'année dernière.

Ils vont finir par les sortir avant Google leur mise à jour chez Samsung. Selon le site spécialisé sur l’actualité du géant coréen SamMobile, l’arrivée de One UI 5.0 (Android 13) en bêta pourrait intervenir dès juillet. Si cela se passe bien ainsi, Samsung se trouverait incroyablement en avance par rapport à son calendrier de l’année passée : One UI 4 avait été dévoilé à la mi-septembre 2021.

Selon les sources de SamMobile, cette sortie avancée en bêta n’aurait pas tant pour but de déployer One UI 5 plus tôt, que de se donner plus de temps pour bêta tester en profondeur l’interface. Une excellente nouvelle donc pour la stabilité future des téléphones Samsung. Précisons que les plans de Samsung en la matière peuvent bien sûr être amenés à changer dans les mois à venir.

Quels appareils et quelles dates en Europe

Parmi les appareils qui seront éligibles dès la bêta, il faut s’attendre à compter tout ce que la marque aura sorti de plus récent d’ici là. Les Galaxy S22 devraient donc en faire partie, tout comme les futurs Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4.

Ajoutons que pour ce qui concerne les utilisateurs France, il y a fort à parier que nous ne pourrons pas mettre la main sur la bêta, puisque celle-ci n’est jamais parvenue jusqu’aux appareils européens pour One UI 4.0. Si Samsung maintient cette politique, il faudra donc attendre fin 2022, voire début 2023 pour installer One Ui 5.0, en version publique, sur vos téléphones compatibles.

Quant à Android 13, on s’attend à ce que les premières images de l’OS de Google soient dévoilées à la Google I/O en mai 2022.

https://www.frandroid.com/marques/samsung/1137391_test-de-samsung-one-ui-4-android-12-linterface-des-galaxy-ronronne-mais-elle-le-fait-bien

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.