3 ans après Apple Pay, La Banque Postale intègre Samsung Pay dans ses services de paiement

La Banque Postale vient enfin d’annoncer l’intégration de Samsung Pay afin de répondre à la demande toujours plus grandissante de moyens de paiement alternatifs.

Si la plupart des banques en ligne et néobanques sont bien plus à la page sur la disponibilité des systèmes de paiement mobile, les banques dites « traditionnelles » sont encore à la traîne sur ce domaine. Si bien que l’annonce de la prise en compte d’une nouvelle plateforme compatible chez l’une des banques les plus populaires de France fait forcément son petit effet. C’est le cas aujourd’hui avec l’annonce de La Banque Postale qui vient de rendre disponible Samsung Pay à l’ensemble de ses clients.

Samsung Pay vient donc rejoindre Apple Pay et Paylib dans la liste des plateformes de paiements mobiles pris en charge par la banque. Notons tout de même que la Banque Postale n’est toujours pas compatible Google Pay.

Pour en savoir plus sur La Banque Postale, n’hésitez pas à consulter notre avis complet.

Intégration complète de l’écosystème bancaire de Samsung

Après La Banque populaire, la Caisse d’Épargne et le Crédit Agricole, La Banque Postale devient la quatrième grande banque française à prendre en charge Samsung Pay. Le service a été lancé en 2018 en France, 2 ans après un certain Apple Pay. Pour en profiter, il faut évidemment posséder un smartphone ou une montre connectée Samsung compatible. Une fois votre carte configurée avec l’appareil avec un compte Samsung, il vous sera possible de régler un achat en boutique simplement en effleurant le terminal grâce aux fonctions NFC. À chaque paiement, vous engrangez des points qu’il sera possible dépenser sur la boutique en ligne du constructeur coréen.

Samsung Pay Télécharger Samsung Pay gratuitement APK

L’écosystème Samsung Pay est sécurisé par Samsung Knox et par un système de cryptage des données bancaires. Un cryptogramme unique est ainsi émis à chaque transaction et les données de la carte ne sont stockées ni dans l’appareil ni sur les serveurs de Samsung.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.