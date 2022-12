Tesla : voici toutes les nouveautés et modèles prévus pour 2023

Nouvelle année, nouvelle Tesla ? Rien n'est moins sûr, mais nous allons revenir ensemble sur ce que l'on peut attendre de la firme d'Elon Musk en 2023. Entre Model S, 3, X, Y, Cybertruck, Semi, Roadster et éventuellement Model 2, voici comment nous imaginons la gamme Tesla de l'année prochaine.

2022 est une année particulière pour Tesla, avec un premier semestre marqué par les arrêts de production liés à la pandémie et un second où les records de livraison devraient reprendre. Toutefois, de nombreuses interrogations concernant l’avenir demeurent, tant du côté des véhicules qui devraient sortir prochainement que des nouvelles batteries révolutionnaires 4680 qui tardent à arriver. Malheureusement, les retards et autres promesses non tenues sont monnaie courante chez la firme d’Elon Musk, c’est pourquoi il n’est pas simple de prédire l’avenir chez Tesla.

Nous allons donc revenir sur ce que nous réserve l’année 2023 chez le constructeur Texan, qui produit désormais près de 400 000 véhicules par trimestre. Entre les Tesla Model S, Model 3, Model X et Model Y qui pourraient recevoir plusieurs nouveautés rapidement, et le Cybertruck, le Semi ou bien le Roadster qui ne sont pas encore sur les routes (ou presque), que peut-on attendre de Tesla l’année prochaine ?

Tesla Model 3 et Model Y : des nouveautés attendues de pied ferme

Si la Tesla Model 3 était jusqu’à présent la voiture la plus populaire de Tesla, 2022 marque un tournant, puisque cela n’est plus le cas. Dans le cas particulier de la France, elle peut s’expliquer par les hausses consécutives du prix de la berline électrique, l’ayant peu à peu rendue plus coûteuse que la Tesla Model Y. Cette Model Y est donc devenue en peu de temps la voiture la plus vendue par Tesla, et cela devrait continuer en 2023.

Tesla semble ainsi concentrer ses efforts sur son SUV compact familial, bien que la Tesla Model 3 profite elle aussi d’améliorations conséquentes au fil du temps. Pour l’année 2023, deux grosses évolutions sont attendues, d’abord sur la Tesla Model Y : l’arrivée d’un pack de batteries structurel, et des cellules au format 4680.

Actuellement, à part les quelques Tesla Model Y qui sortent de l’usine d’Austin au Texas, et qui sont à destination exclusive du marché local, les batteries utilisées dans les Tesla Model Y et Model 3 restent au format « classique ». Les cellules révolutionnaires au format 4680 devraient donc logiquement arriver en plus grand nombre en 2023, et être petit à petit intégrées à la production dans toutes les Gigafactories.

Enfin, d’autres nouveautés dont nous avons déjà parlé dans un autre dossier, comme les suspensions pilotées, les sièges ventilés ou encore le coffre avant électrique n’ont que peu de chances d’arriver sur les véhicules les plus populaires de la firme d’Elon Musk. Il est probable que les avancées technologiques continuent d’arriver en premier lieu sur la Tesla Model Y, mais la Tesla Model 3 n’est pas abandonnée pour autant : quitte à ce que cela arrive quelques mois après, elle bénéficiera logiquement des mêmes choses que sa grande sœur.

On attend l’arrivée de nouvelles suspensions pour les Model Y et Model 3, mais aussi et surtout une refonte totale de la Model 3 qui est attendue pour la fin de l’année 2023 selon les dernières rumeurs. Au programme : un rafraichissement du design intérieur et extérieur ! Et pourquoi pas de meilleures performances et autonomie.

Si la gamme actuelle est plutôt bien fournie, il se pourrait que d’autres variantes de Tesla Model Y arrivent, notamment une version transmission intégrale dotée d’une plus petite batterie que la Grande Autonomie actuelle. Cela signifierait alors que la Tesla Model Y Propulsion, qui est aujourd’hui la moins chère des Tesla, serait en sursis. Mais rien n’est moins sûr : comme souvent avec Tesla, il est urgent d’attendre avant de tirer des conclusions hâtives.

Tesla Model S et Model X : les nouvelles versions arrivent en Europe

Les premières livraisons des vaisseaux amiraux que sont les Tesla Model S et Model X en version 2023 ont lieu à la toute fin de l’année 2022 en Europe. Nous avons déjà décrit ce que l’on savait de ces véhicules plus luxueux que les Model 3 et Model Y dans un dossier dédié, et leur arrivée sur le Vieux continent après des années d’absence fera sans aucun doute couler beaucoup d’encre.

Parmi les nouveautés les plus importantes, outre les performances décoiffantes, nous retiendrons le volant Yoke bien entendu — que nous avions d’ailleurs longuement testé — et la nouvelle architecture dotée de trois moteurs pour une gestion du groupe motopropulseur toujours plus efficace.

Pour le moment, il n’est pas prévu que les Tesla Model S et Model X bénéficient des avancées que l’on verra sans doute arriver sur les Model Y et Model 3, comme les cellules au format 4680. Les volumes de vente des Tesla Model S et Model X sont bien plus modestes, et ce sont des véhicules qui ont des lignes de production dédiées à l’usine de Fremont, bien moins modulaires que celles de Shanghai ou Berlin.

Lorsque les versions mises à jour de ces Tesla ont été annoncées, le carnet de commandes européen s’est rempli, et il y a fort à parier que les futurs propriétaires auront beaucoup de choses à partager. Dans un premier temps, seules les versions les plus puissantes, les Tesla Model S et Model X « Plaid » seront livrées, avant de laisser la place aux modèles moins onéreux.

L’une des questions brûlantes du moment concerne la Tesla Model S, qui pourrait reprendre à la Mercedes EQS le statut de berline électrique de référence en grands trajets notamment. Pour le moment, la proposition du constructeur allemand fait l’unanimité sur les voyages de 1 000 kilomètres, mais il est probable que la Tesla Model S de 2023 et sa batterie de 100 kWh lui pique sa couronne.

Pour terminer sur les deux véhicules les plus luxueux du catalogue Tesla, il convient de les replacer dans leur contexte : autrefois fers de lance à la pointe de la technologie, les Model S et X ne sont plus aussi importants qu’avant pour la firme américaine. En effet, même si les marges et les prix de vente sont plus importants que sur les Tesla Model 3 et Model Y, les nouveautés n’arrivent plus en premier lieu sur les Model S et Model X, qui restent des modèles de niche proposés à une clientèle exigeante.

Tesla Cybertruck : le véhicule le plus important de l’année ?

Et si le véhicule de l’année 2023 pour Tesla était un pick-up ? C’est en tout cas ce qu’il se profile, notamment aux États-Unis, où le segment des pick-up est un marché extrêmement important par rapport aux voitures plus conventionnelles. En effet, au pays de l’Oncle Sam, les pick-up sont très populaires, et des versions électriques de certaines références du segment existent déjà, à l’image du fameux Ford F-150 Lightning que nous avons pu essayer.

Tesla ne serait pas pionnier sur le créneau, mais cela ne devrait pas l’empêcher de faire une arrivée remarquable et remarquée. Des centaines de milliers de personnes ont réservé leur Cybertruck pour une centaine de dollars, sur des promesses de rapport prix/prestation qui vont être difficiles à atteindre. Près de trois ans après la présentation du pick-up électrique au design inédit de Tesla, le marché n’est plus le même, et les prix de départ annoncés — qui seraient inférieurs à la moins chère des Tesla Model 3 — ont peu de chance d’être respectés.

La vraie interrogation est donc de savoir non seulement combien de Cybertruck Tesla va pouvoir produire en 2023, mais également combien de réservations vont être converties en commandes. Car avec un prix de départ qui sera vraisemblablement très élevé par rapport à ce qui était attendu, certains pourraient être tentés de se rabattre sur un autre véhicule.

Quoi qu’il en soit, les caractéristiques techniques impressionnantes promises par le Cybertruck (800 kilomètres d’autonomie, 0 à 100 km/h en 3 secondes) sont attendues au tournant par beaucoup d’observateurs, et 2023 montrera ce que Tesla a réussi sur son pick-up électrique. Il pourrait également être compatible avec les Megachargeurs, pour une charge ultra-rapide à 1 000 kW de puissance.

Dans tous les cas, il est improbable qu’il n’arrive pas en Europe avant plusieurs années, comme c’est d’usage pour le constructeur. Il est même question d’une version plus compacte pour l’Europe, mais rien n’est moins sûr.

Tesla Semi, où comment Tesla veut révolutionner le transport routier

En 2017, Tesla tenait un événement où était présenté un semi-remorque électrique, sobrement baptisé Tesla Semi. Cinq ans plus tard, les tous premiers clients prennent possession du véhicule qui est censé pouvoir révolutionner le transport routier tel que nous le connaissons.

En effet, avec une efficience record, une accélération inédite pour un camion et une capacité de recharge décoiffante, le Tesla Semi est attendu au tournant par de nombreux industriels. Pepsi, UPS ou encore Walmart ont tous en commande des dizaines d’exemplaires du camion électrique de Tesla, et 2023 sera l’occasion de faire un premier bilan sur ce véhicule hors du commun.

Quelques « Mégachargeurs » dédiés à la charge rapide du Tesla Semi sont d’ores et déjà construits, et nous en avons appris plus sur les spécificités techniques de ce camion lors de l’événement de livraison du premier décembre 2022. Tesla n’a pas confirmé la durée de recharge en conditions idéales du Tesla Semi, mais il est supposé que 30 minutes pourraient suffire à ajouter autour de 60 % de batterie, ce qui indique une puissance de charge de plus d’un mégawatt en pic.

L’autonomie a été confirmée à plus de 800 kilomètres en une seule charge, le tout en tractant plus de 36 tonnes. En termes de consommation, elle est confirmée à 125 kWh pour 100 kilomètres en conditions de roulage, ce qui nous indique que la batterie embarquée est d’une capacité proche de 1 000 kWh, ou 1 MWh. Enfin, le groupe motopropulseur est similaire à celui équipant les Tesla Model S Plaid, avec trois moteurs.

Tesla Roadster : le rêve d’une supercar électrique deviendrait réalité

À l’arrière de la remorque du Tesla Semi présenté en 2017 se cachait un autre véhicule qui devrait enfin voir le jour prochainement : le Tesla Roadster. 250 000 dollars étaient demandés pour réserver son exemplaire en édition limitée (200 000 dollars de nos jours pour une version plus classique), mais depuis cinq ans, c’est le calme plat sur ce sujet.

Le doux rêve d’une Supercar électrique pourrait revenir sur le devant de la scène en 2023 toutefois, avec des caractéristiques techniques dépassant celles de la Tesla Model S Plaid. Le 0 à 100 km/h serait abattu en moins de 1,99 seconde, et l’autonomie atteindrait les 1 000 kilomètres. Si pendant une longue période, le PDG de Tesla parlait du Roadster, cela fait de nombreux mois qu’il est discret à ce sujet, comme si cela n’était plus une priorité.

Il faut dire que ce Tesla Roadster pourrait être un problème pour Tesla, alors qu’il devrait être à la base un véhicule d’exception réservé à une clientèle aux poches très profondes. En effet, les programmes de parrainage Tesla ont permis pendant un moment à certains influenceurs de « gagner » un — ou deux — Tesla Roadster en récompense. Actuellement, les dernières estimations affirment que pas moins de 80 Tesla Roadsters vont être offertes en récompense de parrainage gagné en 2018 et 2019, soit un manque à gagner estimé à 20 millions de dollars tout de même.

2023 sous le signe d’une surprise ?

Au moment de conclure ces lignes, nous pourrions nous demander si Tesla n’avait pas un nouveau projet à révéler au monde entier en 2023. En effet, le dernier véhicule révélé était le Cybertruck, qui date déjà de trois ans. Parmi les rumeurs les plus importantes est celle concernant la Tesla Model 2, qui serait une voiture plus compacte, moins onéreuse, et sans doute plus populaire que ce que l’on connait actuellement.

Cette compacte électrique qui pourrait coûter autour de 25 000 euros arrivera sans aucun doute, mais est-ce que cela sera en 2023 ? Nul ne le sait. Toujours est-il que cette petite Tesla ne serait pas pour le marché américain, mais sans doute plus adaptée au marché asiatique et européen, où ce segment est plus populaire.

En outre, la Chine est rapidement devenue la terre promise des véhicules électriques, avec de nombreuses marques qui devancent Tesla en termes de volumes de vente. Quoi qu’il en soit, avec des usines qui tournent actuellement à plein régime, il faudrait probablement l’annonce d’une nouvelle Gigafactory pour produire ce nouveau véhicule. Et apparemment, Tesla compte bien continuer à ouvrir des usines dans le futur proche.

Rendez-vous l’année prochaine pour vérifier ce que Tesla aura, ou n’aura pas, sorti de son chapeau.

