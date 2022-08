Le Tesla Cybertruck sera plus cher que prévu, mais ce n’est pas la seule surprise

Elon Musk donne des nouvelles de son Cybertruck et elles ne sont pas réjouissantes. Le pick-up électrique devrait coûter plus que cher que prévu, tandis que sa fiche technique devrait évoluer.

Cela fait un sacré bout de temps que l’on entend parler du Tesla Cybertruck. Et pour cause, sa révélation remonte à 2019, et depuis, toujours aucun exemplaire n’a été livré aux clients. Si sa commercialisation avait initialement annoncée pour 2021, la date a ensuite été repoussée à 2022 avant d’être à nouveau décalée.

Il y a quelques semaines, Elon Musk donnait des nouvelles de son pick-up électrique, en annonçant qu’il espérait que celui-ci puisse être lancé « à partir du milieu de l’année prochaine ». De quoi redonner espoir aux clients, alors que plus d’un million de précommandes ont été enregistrées.

Une mauvaise nouvelle

Tesla avait déjà donné une idée du prix de son Cybertruck, avec une version d’entrée de gamme coûtant autour des 40 000 dollars environ 39 000 euros selon le taux de change actuel). Mais voilà que la marque a une mauvaise nouvelle à annoncer à ses clients. En effet, et comme le relaient nos confrères d’Electrek, Elon Musk s’est exprimé lors d’une réunion avec ses investisseurs. Et à la question de savoir si la marque allait augmenter les prix du pick-up ou si ceux-ci resteraient inchangés, le patron a donné la réponse suivante :

« Le prix du Cybertruck a été dévoilé en 2019 et la réservation était de 99 dollars. Beaucoup de choses ont changé depuis. Les spécifications et les prix seront différents. Je sais que c’est un peu une mauvaise nouvelle, mais il n’y avait aucun moyen d’anticiper l’inflation et les divers problèmes. Mais ce que je peux dire, c’est que le Cybertruck va être un sacré produit. Ce sera une sacrée belle machine ».

Pour l’heure, Elon Musk n’a pas donné de détails sur le montant de la hausse. Pour rappel, le pick-up électrique était alors affiché à un tarif très proche de son principal rival, le Ford F-150 Lightning, débutant à partir de 39 974 dollars.

Des spécifications différentes

Comme l’a annoncé le dirigeant de Tesla, les spécificités techniques du Cybertruck seront également modifiées. Mais là encore, on ne sait pas encore dans quelle mesure. Pour rappel, celui-ci était annoncé en trois versions différentes, équipées d’un, deux mais également trois moteurs pour la variante la plus performante.

Chacune d’elle affiche des caractéristiques bien distinctes, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 2,9 à 6,5 secondes ainsi qu’une autonomie annoncée entre 400 et 800 kilomètres. Selon Elon Musk, le Cybertruck serait équipé d’un système 800 volts, permettant une charge ultra rapide. Reste à savoir si celui-ci sera finalement adopté.

Lors de ses annonces, Elon Musk a tout de même donné une bonne nouvelle : Tesla commencerait « à installer les équipements, outils et systèmes de production nécessaires à partir des prochains mois ». Le but ? Démarrer la production d’ici « mi-2023 ».

