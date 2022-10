Tesla enchaîne les records pour devenir leader de l’industrie automobile

Les records de production continuent de tomber pour Tesla et c'est cette fois encore dans son usine asiatique que la production a atteint des sommets. En Allemagne, les ventes de Tesla Model Y ont été exceptionnelles en septembre, dépassant la Golf et le Tiguan.

La Gigafactory de Shanghai en Chine est l’usine phare de Tesla pour cette année 2022. Dès le début de l’année, la firme américaine annonçait la couleur, en prévoyant une cadence de production exceptionnelle. Force est de constater que le défi est bien relevé.

83 000 Tesla Model Y et Model 3 produites en septembre à Shanghai

Au mois de septembre 2022, plus de 83 000 véhicules électriques ont été produits dans la Gigafactory de Shanghai, qui n’en finit plus de battre des records depuis que la cadence de production est revenue à son état nominal.

Les données rapportées par l’agence chinoise CPCA (Chinese Passenger Car Association) affirment que 83 135 Tesla produites en Chine en septembre dernier ont été vendues à travers le monde, contre 77 000 en août et 28 000 seulement en juillet. Précisons que ces chiffres sont quasiment semblables à la production.

Sur le troisième trimestre 2022, ce sont plus de 188 000 Tesla Model 3 et Model Y qui ont été produites en Chine, et Tesla a annoncé en avoir produit 365 000 au niveau mondial. Ainsi, la majorité des Tesla produites sur la planète proviennent de Chine.

Plus de 3 000 voitures par jour avant la fin de l’année

Si la Gigafactory de Shanghai est assurément l’usine de tous les records, cela devrait encore s’accroître d’ici la fin de l’année en cours. En effet, les mises à jour des lignes de production devraient permettre de passer à une cadence hebdomadaire de 22 000 véhicules produits, soit autour de 3 140 par jour.

Avec près de 100 000 véhicules électriques par mois qui sortiraient de l’usine asiatique de Tesla avant 2023, il n’est pas étonnant de voir les délais raccourcis à l’extrême, avec parfois des livraisons sous deux semaines pour la région de Shanghai.

En ce qui concerne l’Europe et particulièrement la France, cette augmentation de cadence de production profite aussi aux acheteurs de nos contrées : les Tesla Model Y Propulsion y sont notamment produites, et sont attendues dès le mois prochain, tout commes les différentes variantes de Tesla Model 3.

Si le succès de la Gigafactory de Shanghai permet de palier les retards accumulés sur l’usine européenne de Berlin, il y a tout de même fort à parier que Tesla fait tout son possible pour calquer le modèle asiatique sur ses autres emplacements. En moins de trois ans de fonctionnement, l’usine asiatique arrive déjà à une cadence de croisière incroyable située autour d’un million de véhicules par an.

Objectif : être leader du marché automobile mondial

L’objectif visé par Tesla, à savoir de faire de la Model Y la voiture la plus vendue de la planète, pourrait bien se réaliser dès 2023. C’est déjà le cas en Europe sur le mois d’août 2022.

Plus étonnant encore, en Allemagne, en septembre 2022, la Tesla Model Y s’est placée numéro un des ventes, avec 9 846 unités, devant la Volkswagen Golf (7 095 ventes) et le Volkswagen Tiguan (5 887 unités). On trouve la Model 3 un peu plus loin avec 3 878 immatriculations.

