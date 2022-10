Les Tesla Model 3 et Model Y deviennent plus confortables, mais aussi plus sûrs

Tesla a apporté quelques petites évolutions à ses Model 3 et Model Y. Celles-ci portent notamment sur les suspensions, mais également sur le confort et la sécurité.

Comme de nombreux autres constructeurs, Tesla ne cesse d’apporter des améliorations à ses voitures. Mais contrairement à la majorité, et même si cela commence à se développer chez les marques plus traditionnelles, la plupart des mises à jour se font à distance, et ce depuis de nombreuses années. En juillet dernier par exemple, la firme d’Elon Musk avait amélioré l’efficacité des suspensions adaptatives de ses Model S et Model X via une mise à jour OTA (over-the-air).

Des suspensions plus souples

Désormais, c’est au tour des Model 3 et Model Y, qui rencontrent toujours un franc succès à travers le monde de profiter de quelques petites évolutions. La première porte notamment sur le confort, alors que les suspensions de la berline et du SUV ont été retravaillées. Une annonce faite directement sur Twitter par Elon Musk lui-même, qui répond au tweet d’un internaute en confirmant que « la suspension des 3 et Y standard (non Performance) en production offre désormais un confort amélioré, sans affecter la maniabilité« .

Standard (non-performance) 3 & Y suspension in production now has improved comfort, without affecting handling — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Si rien de plus n’a été précisé par le patron de la marque américaine, le site Not A Tesla App laisse entendre que ces améliorations se font en usine alors qu’aucune mise à jour OTA n’a été évoquée. Pour l’heure, il semblerait que seuls les véhicules sortant des usines de Freemont et Shangai soient concernés par cette évolution, alors que la Gigafactory de Berlin produit également des Model Y Grande Autonomie et Performance.

Elle devrait bientôt débuter l’assemblage de la version Propulsion, disponible en France depuis peu. Cette variante pourrait aussi logiquement profiter des petits changements opérés par la marque, ainsi que les deux nouvelles couleurs qui sont pour le moment uniquement disponible pour les Model Y européennes.

Un confort et une sécurité accrus

Mais ce n’est pas tout. Comme l’explique Not A Tesla App, d’autres améliorations ont également été apportées aux deux modèles star de la marque. Selon un certain Chris Zeng sur Twitter, la marque a aussi fait évoluer les sièges arrière et a allongé l’assise de 30 millimètres.

Attention, car seuls les passagers situés aux extrémités profitent de ce changement, tandis que la place centrale reste inchangée. Le site précise que les modèles sortis de l’usine de Shanghai seront les premiers à bénéficier de cette évolution, qui profitera une fois encore au confort des usagers.

Model Y MIC introduces two major updates: – The length of the rear seat cushions on both sides has increased by 30 mm, – The rear seat has added an emergency mechanical door handle. pic.twitter.com/7XETS4996N — Chris Zheng (@ChrisZheng001) October 16, 2022

Enfin, le Model Y améliore une fonctionnalité très utile en cas d’accident et de coupure de l’alimentation électrique. Il s’agit de l’ouverture manuelle d’urgence pour les portes arrière, alors que celle-ci n’était jusqu’alors pas très accessible.

Il suffit alors désormais de retirer le fond en caoutchouc des bacs de porte et de soulever un petit volet pour accéder une poignée qui permet d’actionner le câble servant à ouvrir la portière. Seuls les SUV produits dans l’usine de Shanghai et Fremont sont concernés, tandis que l’usine de Berlin devrait suivre. La Model 3 devrait aussi profiter de cette évolution sous peu.

Plus tard, Tesla pourrait également équiper ses véhicules d’un système de feux de détresse intelligents, capable de s’activer automatiquement et de clignoter de différentes manières selon le type d’urgence. Ce dispositif permet également à la voiture accidentée ou en panne de communiquer avec les autres véhicules circulant à proximité.

