Pick-up Cybertruck : Tesla envisage un modèle plus petit pour l’Europe

Elon Musk a laissé entendre qu’un pick-up aux dimensions plus réduites pourrait être développé pour le marché européen. Faut-il encore que le véhicule reçoive une homologation officielle, son design posant certains problèmes en matière de sécurité.

Huit mois après son intronisation officielle, le pick-up électrique Tesla Cybertruck continue de faire couler beaucoup d’encre. Dernièrement, Elon Musk évoquait une méthode peu commune mise à la disposition des futurs clients pour changer la teinte de l’engin : le chauffer selon différentes températures. Aussi, le véhicule s’est récemment démarqué par son nombre colossal de préréservations, aux alentours de 650 000.

Le futur quatre roues de l’entreprise américaine revient cette fois-ci sur le devant de la scène au travers d’une nouvelle sortie médiatique du patron de Space X, encore et toujours sur Twitter. Un internaute a ainsi interpellé l’entrepreneur sur le sujet suivant : est-ce que Tesla compte commercialiser un Cybertruck plus petit en Europe ? À cette question, M. Musk a répondu : « Fort probablement ».

Highly likely down the road

— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2020