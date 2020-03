Tesla Cybertruck : Elon Musk promet une version finale « plus jolie à regarder »

Dévoilé en novembre 2019, le Cybertruck de Tesla n’a laissé personne indifférent. Adulé ou critiqué, son design futuriste a au moins le mérite de bousculer les codes. Mais Elon Musk tient à rassurer les plus réticents : la version finale sera « plus jolie à regarder » promet-il.

Alors que sa Model 3 cartonne en Europe, Tesla commercialisera dès 2021 un véhicule hors normes. Présenté en novembre 2019, le Cybertruck bouscule le marché de l’industrie automobile, une habitude chez Tesla. Le pick-up 100 % électrique d’Elon Musk se distingue par son design futuriste, mélange d’avion furtif et de véhicule blindé de l’armée (d’ailleurs, il l’est).

Selon les informations de RTL, la police de Dubaï figure parmi les futurs clients de l’entreprise. Le maire de la ville de San Luis Potosí au Mexique a lui aussi commandé 15 Cybertrucks pour équiper la police locale. Cela ne s’invente pas. Ne cherchez donc pas de belles courbes sur le Cybertruck, il n’en a pas. Enfin, pas encore…

Cybertruck : le design de la version définitive sera « plus joli »

Suite à sa première présentation en public, le Cybertruck a essuyé quelques critiques. Les plus positives soulignent l’audace de Tesla, les autres se moquent gentiment de ce véhicule que l’on pourrait envoyer sur Mars.

Bien que les réservations approchent déjà les 300 000 exemplaires, Elon Musk a tenu à rassurer les plus sceptiques. Le PDG de Tesla a déclaré que la version définitive du Cybertruck serait « plus jolie à regarder », sans toutefois apporter de précisions.

Nos confrères d’Auto Plus ajoutent que la version définitive du Cybertruck recevra d’autres améliorations. Au programme, une technologie de suspension active « révolutionnaire » et la possibilité de modifier la hauteur de caisse en permanence. Surtout, le pick-up Tesla intègrera un outil qui indiquera la charge maximale que le véhicule peut transporter en fonction des conditions (surface, météo, etc.).

Disponible en 2021 à partir de 39 900 dollars

Tesla a encore du temps pour apporter quelques améliorations à son Cybertruck. La commercialisation débutera fin 2021 soit, grosso modo, d’ici deux ans. Tesla a d’ores et déjà annoncé les tarifs : le Cybertruck sera décliné en trois versions à partir de 39 900 dollars avec une autonomie de 400 km. Le modèle le plus cher coûtera 69 900 dollars et pourra parcourir jusqu’à 800 km avec une seule recharge.

Les modifications apportées au Cybertruck après sa présentation officielle n’ont rien d’étonnant. Tesla a pour habitude de peaufiner ses produits jusqu’au dernier moment. Le constructeur avait dévoilé sa Model 3 le 31 mars 2016, mais son design final n’était validé que quatre mois plus tard. En octobre 2016, soit près de huit mois après la présentation, Tesla annonçait l’intégration de l’Autopilot.