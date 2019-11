Tesla a enfin présenté son propre pick-up électrique : le Cybertruck. Et la moindre des choses que l’on puisse dire, c’est que son design est original. Mais est-il à votre goût ? C’est la question de notre sondage de la semaine.

L’entreprise Tesla a l’habitude d’être la marque qui vient défier les attentes des consommateurs. Et après avoir offert aux mondes des roadsters et des voitures citadines équilibrées, la voilà qui se lance sur un marché encore assez ignoré par le tout-électrique : le pick-up truck bien américain.

Le Tesla Cybertruck a été officiellement dévoilé, et il est bien difficile d’ignorer son design. Quand certains disent « c’est si cyberpunk », d’autres réagissent plutôt en disant « c’est quoi ce cyber truc ? ». Il est temps pour nous de nous tourner vers vous, notre communauté, pour vous le demander : alors, ce Cybertruck, il vous plaît ? Répondez à notre sondage !

Chargement Le design du Tesla Cybertruck vous plaît-il ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Sublime, tellement rétrofuturiste !

Pas mal, c'est original au moins

Etrange, mais je pourrais m'y habituer

C'est moche, ils font n'importe quoi

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application FrAndroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

Shadow vous convainc le plus sur le cloud

La semaine dernière, nous cherchions à savoir quel était le service de cloud gaming qui vous intéressait le plus en cette fin d’année. Vous avez été 2150 à nous répondre.

Et pour une fois dans ces sondages, il y a un vainqueur clair : le français Blade et son offre Shadow ! Vous avez été 1185 a voté pour l’outil de cloud computing de l’entrepreneur, qui permet après tout de profiter d’un Windows complet et de sa librairie Steam sans aucun problème. C’est là souvent le grand point souligné par notre communauté : le fait de ne pas avoir à racheter ses jeux pour en profiter.

Le second bien lancé n’est autre que Microsoft xCloud représentant 16,4% des votants. Il faut dire que la plateforme du géant de la tech et du jeu vidéo s’est déjà montrée fonctionnelle sur de nombreux produits, permettant à Manuto de nous dire « a l’heure actuelle, l’offre Microsoft semble la plus prometeuse ».

Vient ensuite Nvidia GeForce NOW qui prend tout de même 13,3% des votes pour lui. poetplop tient peut-être quelque chose en stipulant « Pour ma part le Nvidia Now est le plus intéressant pour ma part. Possesseur de mac, c’est le seul pour l’instant qui soit compatible ». Comme quoi, respecter les joueurs PC et Mac peut mener loin sur un marché encore en naissance. À peine sorti mais ne convaincant pas pour le moment, Google Stadia ne récupère que 11,9% des votes.

Enfin, on boucle le sondage avec le service PlayStation Now. Bien que l’un des premiers arrivés sur le marché, Sony n’a jamais réussi à être assez agressif pour réussir à transformer des joueurs locaux en joueurs cloud, et ne prend ainsi que 3,3% des votes.