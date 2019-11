Les offres de jeu dans le cloud se multiplient. Google, Microsoft, Nvidia, Sony, Blade… toutes ont des forces et des faiblesses, mais laquelle préférez-vous ?

À quelques jours du lancement de Google Stadia et après les dernières annonces de Microsoft concernant xCloud, le marché du cloud gaming semble plus florissant que jamais et dessine les contours du futur du jeu vidéo. Mais ce ne sont là que deux des acteurs les plus connus en la matière et l’offre du jeu sans téléchargement s’étoffe régulièrement.

Entre Stadia, qui se veut une offre complète, mais limitée en jeux, Shadow* qui propose carrément du cloud computing, xCloud qui étoffe son catalogue de jeux et profite du Xbox Game Pass, GeForce Now qui donne accès aux catalogues Steam, Uplay et Battle.net, ou encore le PlayStation Now avec ses licences cultes, on aimerait tous les choisir…

Notre question s’adresse donc à vous : quel est le service de cloud gaming/computing qui vous intéresse le plus ? N’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires.

Chargement Quel est votre service de cloud gaming/computing préféré ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Google Stadia

Microsoft xCloud

Blade Shadow

Sony PlayStation Now

Nvidia GeForce Now

Le module de sondage pouvant poser problème sur l’application FrAndroid, nous vous invitons à voter depuis un navigateur web.

La réparabilité, une question qui divise

La semaine dernière, on vous demandait si la réparabilité était un critère important lors du choix de votre smartphone. Le moins que l’on puisse dire, ce que vos avis sont… partagés. Avec 624 votants pour l’option « Non, je n’y fais jamais attention » et 623 pour l’option « Oui, c’est primordial », on peut même estimer que c’est une égalité.

C’est toutefois un point qui vous titille. En effet, 357 d’entre vous pensent qu’ils devraient y faire davantage attention. Enfin, seulement 209 d’entre vous placent cela au même niveau que les autres critères d’achat.

Dans les commentaires, k43l soulève à juste titre que les réparations concernent généralement l’écran (principale pièce cassée) et la batterie (usure au bout de quelques années). C’est d’ailleurs ce point uniquement qui intéresse Thomas : il faut pouvoir changer la batterie pour faire durer son smartphone le plus longtemps possible.

Reste qu’il y a toujours deux écoles à ce sujet : ceux qui ouvrent leurs téléphones eux-mêmes, comme Yoann4468, ou ceux qui ne se soucient pas du tout de cela et qui préfèrent que ce soit quelqu’un d’autre… Mais cette question fera peut-être l’objet d’un autre sondage de la semaine.

* Ulrich Rozier, cofondateur d’Humanoid, la société éditrice de FrAndroid, est investisseur minoritaire de Shadow. L’avis de la rédaction reste neutre et n’est pas influencé pour autant.