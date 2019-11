Seulement 12 jeux pour le lancement de Google Stadia, Google vient de communiquer la liste sur Twitter.

Pour le lancement de Google Stadia le 19 novembre prochain, Google aura un catalogue bien plus proche de l’offre d’Apple TV+ que l’offre de Disney+.

Google a réalisé l’annonce sur Twitter, avec de nombreux détails également sur le blog officiel. Au total, 12 jeux seront disponibles pour le lancement :

Bungie: Destiny 2: The Collection (intégré dans l’offre Pro)

(intégré dans l’offre Pro) Drool : Thumper

Gwen Frey : Kine

Rockstar Games : Red Dead Redemption 2

SNK : Samurai Shodown

Square Enix : Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Tequila Works : Gylt (exclusivité Google Stadia)

Ubisoft: Assassin’s Creed Odyssey , Just Dance 2020

, Just Dance 2020 Warner Bros.: Mortal Kombat 11

D’autres jeux arriveront d’ici la fin de l’année, dont Borderlands 3 et Final Fantasy XV. Voici la liste des jeux confirmés pour 2019 :

2K Games : Borderlands 3

Bandai Namco : Dragon Ball Xenoverse 2

Giants Software : Farming Simulator 19

Koei Tecmo Games : Attack on Titan 2: Final Battle

Sega : Football Manager 2020

Square Enix : Final Fantasy XV

THQ : Darksiders Genesis

Enfin, de nombreux jeux ont été annoncés courant 2020 dont Rage 2 et NBA 2K20. Cette liste est non définitive et va varier en fonction des jeux confirmés et des nouveaux partenariats signés par Google :

2K Games : NBA 2K20

Bethesda : Rage 2, Wolfenstein: Youngblood

Codemasters : GRID

Deep Silver : Metro Exodus

Ubisoft : Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising

Enfin, Google avait également officialisé Baldur’s Gate 3 (Larian Studios), Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red) ou encore Doom Eternal, Doom 2016 et The Elder Scrolls Online du studio Bethesda. Mais nous ne connaissons pas encore les dates de disponibilité de ces jeux.