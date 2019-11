Au cours des dernières heures, Apple a activé globalement son service de séries et de films en streaming. Apple TV+ est désormais disponible dans plus de 100 pays, notamment en France. Apple TV+ coûte 4,99 euros par mois, soit un prix inférieur à celui d’autres services tels que Netflix ou OCS, mais aussi avec un catalogue (beaucoup) moins important.

Comme Apple l’a promis, Apple TV+ est disponible depuis le 1er novembre 2019 dans le monde entier, enfin presque. Le service est diffusé avec diverses séries et contenus originaux produits ou acquis par la marque. De la série de science-fiction For All Mankind au fantastique de See, en passant par des dessins animés (Snoopy dans l’espace) et autres drames et comédies (The Morning Show, Dickinson…). Il y a également un film documentaire, The Elephant Mother, suivant les traces d’une matriarche et de son jeune éléphanteau.

Le catalogue du lancement

Apple TV+ est venu avec un catalogue beaucoup plus petit que celui que l’on peut trouver dans les autres services de divertissement actuels. Pour le moment, 8 titres sont disponibles :

The Morning Show : série dramatique avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell à propos d’une émission télévisée du matin ;

: série dramatique avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell à propos d’une émission télévisée du matin ; See : série dramatique qui se situe dans un avenir où un virus a tué tous les êtres humains, ceux qui survécus sont aveugles. Pour ceux qui sont fans se Stargate Atlantis, sachez Jason Momoa joue dedans ;

: série dramatique qui se situe dans un avenir où un virus a tué tous les êtres humains, ceux qui survécus sont aveugles. Pour ceux qui sont fans se Stargate Atlantis, sachez Jason Momoa joue dedans ; Dickinson : série humoristique qui raconte la vie de la poétesse Emily Dickinson au 19e siècle. L’actrice principale est la chanteuse Hailee Steinfeld ;

: série humoristique qui raconte la vie de la poétesse Emily Dickinson au 19e siècle. L’actrice principale est la chanteuse Hailee Steinfeld ; For All Mankind : série dramatique basée sur l’histoire de Ronald D. Moore dans un univers alternatif dans lequel l’ex-URSS remporte la course à l’espace ;

Helpsters : série pour enfants des créateurs de Sesame Street ;

: série pour enfants des créateurs de Sesame Street ; « Snoopy in Space » : série pour enfants basée sur le dessin animé Snoopy ;

: série pour enfants basée sur le dessin animé Snoopy ; Ghostwriter : série pour enfants où quatre enfants tentent de résoudre un mystère dans leur quartier ;

: série pour enfants où quatre enfants tentent de résoudre un mystère dans leur quartier ; The Elephant Mother : documentaire qui raconte l’aventure d’une famille d’éléphants.

Apple a également annoncé des collaborations avec d’autres créateurs tels que Steven Spielberg, JJ Abrahams… du nouveau contenu est prévu tous les mois.

Comme vous le verrez, Apple a mélangé dans la même application Apple TV son propre contenu, l’abonnement à Apple TV+, avec les films, séries et documentaires de l’ancien iTunes mais aussi des services tiers (si vous êtes abonnés à MyCanal, le contenu MyCanal apparaît également). Par conséquent, dans l’application, vous verrez beaucoup plus de séries et de films que ce que Apple TV+ propose.

Comment accéder à Apple TV+ ?

Le catalogue Apple TV+ est accessible via l’application Apple TV. Cette application est disponible sur de nombreuses plates-formes en plus des appareils Apple.

Premièrement, sachez qu’un compte Apple est nécessaire pour vous connecter à l’application. Le compte Apple (également appelé identifiant Apple ou compte iCloud) peut être créé gratuitement à partir du site officiel. Voici les appareils compatibles avec Apple TV+ :

iPhone et iPad en utilisant l’application Apple TV

Mac avec macOS Catalina préinstallé

Amazon Fire TV

Roku

TV intelligents tels que Samsung, Sony ou LG

Web sur tv.apple.com

Pour le moment, Apple TV+ ne fonctionne pas sur Android, et n’intègre pas la fonction Chromecast. Si vous avez une box Android TV, vous ne pourrez donc pas profiter d’Apple TV+.

Pour rappel, Apple TV+ est disponible à 4,99 euros par mois. Il est possible de s’abonner mensuellement et annuellement. Si vous vous abonnez chaque année, leur montant total est de 49,99 euros , vous avez donc deux mois offerts. Enfin, Apple propose 7 jours d’essai gratuits pour tester son service. Apple ne propose pas de pallier : ce prix comprend l’accès à la qualité 4K Dolby Vision / Atmos et l’abonnement multi-écrans (jusqu’à 6). Il est automatiquement partagé avec votre famille si vous en avez créé une avec votre compte Apple.