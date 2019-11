Microsoft vient de réaliser plusieurs annonces très attendues à quelques jours du lancement de Google Stadia.

xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft, a fait l’objet d’annonces pendant la conférence X019.

Nous savons désormais que xCloud sera lancé en 2020 et que 50 jeux sont dès aujourd’hui disponibles dans le programme preview, contre 12 pour Google Stadia, le catalogue de Microsoft sera donc plus fourni que celui de Google à sa sortie avec de nombreux hits : Gears 5, Halo 5 : Guardians, Killer Instinct, Sea of Thieves, Devil May Cry 5, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4 ou encore Ori and the Blind Forest.

Microsoft compte sur son énorme catalogue, 3 500 jeux actuellement sur Xbox One et 1 900 jeux en cours de développement, qui peuvent fonctionner sur xCloud.

Les jeux que les joueurs ont déjà achetés sur le Xbox Store pourront être joués sur xCloud. L’abonnement Xbox Game Pass profitera également de la technologie xCloud dès 2020.

Microsoft a donc un réel avantage à faire valoir, avec une technologie de streaming, un large catalogue de jeux et de nombreux titres exclusifs, ainsi que de très nombreux partenariats grâce à l’écosystème Xbox (Witcher 3 et Final Fantasy arriveront dans le Game Pass). C’est une véritable offre de jeux à la demande en cloud gaming que nous prépare Microsoft, similaire à ce que l’on peut avoir comme expérience sur Netflix pour les films et les séries.

L’abonnement Xbox Game Pass est toujours disponible à moitié prix, en utilisant le système de conversion d’abonnement.

Android, PC… et plus tard iOS

Alors que xCloud, dans sa phase bêta, est disponible exclusivement sur Android, Microsoft envisage de le lancer également sur PC avec Windows 10. Il est également question d’iOS pour l’iPhone et d’iPadOS pour l’iPad. Quelques journalistes ont ainsi pu voir une version très bêta du client iOS.

Autre bonne nouvelle, le Project xCloud sera compatible avec les manettes DualShock 4 de la PlayStation 4 ainsi que les modèles Razer, en plus du pad Xbox One.

Microsoft a également évoqué les pays qui pourront profiter de xCloud l’année prochaine : Canada, Inde,Japon et en Europe. Malheureusement, il n’est pas question de la France pour le moment. Nous ne connaissons pas le calendrier exact, mais Numerama a pu réaliser un entretien avec Ina Gelbert, directrice de Xbox France, qui a confirmé qu’il faudra attendre que les « les infrastructures soient prêtes ».

En attendant, son principal concurrent, Google, se prépare à lancer son service Stadia la semaine prochaine.