Microsoft va présenter à ses fans sa conférence Xbox annuelle. Le X019 c'est l'équivalent du PlayStation Expérience, et cette année tous les regards seront tournés vers le Xbox Game Pass, le xCloud et la Xbox Scarlett.

La next-gen approche et les fabricants de consoles vont donc multiplier les prises de paroles pour rassurer les fans et attirer les foules. Chez Microsoft, la fin de l’année va se jouer lors de la conférence X019 organisée à Londres. La firme promet notamment avec beaucoup d’humilité « le plus incroyable des Inside Xbox », son émission régulière où elle présente ses nouveautés.

Pas de Xbox Scarlett au programme

Dans une réponse à un tweet, Aaron Greenberg, qui est en charge du marketing chez Xbox, a confirmé que l’événement ne parlerait pas de Xbox Scarlett, la prochaine console de Microsoft. La conférence va plutôt se concentrer sur les jeux. Ce qu’il faut comprendre, c’est que Microsoft ne parlera ni du design, ni des caractéristiques, ni du prix ou de la sortie de la console. Mais la firme peut très bien parler des jeux qui sortiront dessus.

#X019 commence avec un Inside Xbox à ne surtout pas manquer ! ✅ Douze titres des Xbox Game Studios

✅ Nouveaux jeux dans le #XboxGamePass console et PC

✅ Project xCloud En DIRECT le 14 novembre à 21H ➡️ https://t.co/HXZk2ObHIY pic.twitter.com/LsqK4AiYmX — Xbox FR #X019 (@XboxFR) November 8, 2019

À ce titre, on peut s’attendre à l’annonce des prochains jeux des studios Obsidian (Fallout New Vegas, Outer Worlds) et Rare (Banjo-Kazooie, Sea of Thieves) dont les représentants seront présents lors de la conférence. En tout, c’est 12 jeux des studios Xbox qui seront présentés lors de l’événement, mais tous ne seront pas des nouveaux titres.

Microsoft promet aussi et surtout du nouveau pour xCloud, son service de cloud gaming, alors que Google prépare le lancement de Stadia. Il sera aussi question du Xbox Game Pass, l’abonnement de la firme.

Comment regarder la conférence X019 en direct

La conférence X019 sera diffusée en direct le 14 novembre à partir de 21 heures. Il sera possible de la suivre sur le service Mixer, le concurrent de Twitch par Microsoft dans lequel la firme a récemment investi en signant des contrats avec des streamers.