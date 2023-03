Tesla : comment suivre en direct la conférence Investor Day (Model 2, Model 3 restylée, HW4, etc.)

Ce mercredi 1er mars, à 22h, Elon Musk devrait faire de grandes annonces. Le patron de Tesla a prévenu : il compte présenter son Master Plan, Partie 3. Voici comment suivre en directe cette conférence qui pourrait bien bousculer à nouveau l'industrie de la voiture électrique. Les rumeurs annoncent une Model 3 restylée, une Model 2 à 25 000 dollars et le fameux Hardware 4 (HW4) pour améliorer les aides à la conduite.

Certaines conférences Tesla sont plus attendues que d’autres. C’est le cas de celle de ce mercredi 1er mars, baptisée Investor Days. Cette conférence n’est pas destinée au grand public, mais aux investisseurs. Pourtant, Elon Musk pourrait bien faire des annonces qui parleront au grand public, avec des conséquences pratiques dans notre quotidien, et pas juste au niveau des finances de Tesla.

Pour suivre la conférence, Tesla a mis en place une retransmission en direct (streaming) directement sur sa chaîne YouTube, accessible depuis ce lien, mais également via son compte Twitter.

La conférence est censée démarrer ce soir, à partir de 22h heure française. Mais Elon Musk n’est pas connu pour être à l’heure, que ce soit lors de ses évènements, ou lors de la livraisons de certaines fonctionnalités (coucou les voitures 100 % autonomes). Certaines informations nous laissaient penser que le début du live était prévu pour minuit, mais il semblerait que, si tout se passe bien, Elon Musk a pour objectif de le démarrer pour 22h.

Ce qui devrait être annoncé ce soir

Lors de cette conférence, de nombreuses choses pourraient être annoncées par Elon Musk. Mais la seule et unique certitude que nous avons, c’est que le patron de Tesla présentera la Partie Trois de son Master Plan. On ne sait pas ce que celui-ci renferme. Il pourrait être question de la Tesla Model 2 à 25 000 dollars, de la Tesla Model 3 restylée Highland, de la suite matérielle Hardware 4 (HW4) pour améliorer encore plus les performances de la conduite autonome. Il pourrait aussi être question du du futur Robotaxi.

Il est possible qu’on ait quelques nouvelles sur le Tesla Cybertruck, et pourquoi pas sur le Tesla Roadster.

Numerama s’est amusé à dresser une liste des sujets dont il serait question ce soir. Elle est longue… et hypothétique. Il est en effet très difficile de pouvoir lancer des pronostics. Rendez-vous donc ce soir, ou demain matin, pour en savoir plus !

