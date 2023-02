Tesla HW4 : tout ce que l’on sait avant l’annonce du 1er mars

Si la future mise à jour matérielle de l'ordinateur de conduite autonome de Tesla (HW4) est imminente, nous attendons toujours des informations officielles de la firme américaine pour officialiser la chose. Les rumeurs et fuites vont bon train sur le sujet, et ce Hardware 4 ne serait peut-être pas aussi révolutionnaire que cela. On fait le point sur le sujet.

La semaine dernière, nous vous révélions ce que cachaient les dernières fuites concernant la nouvelle mise à jour matérielle de l’ordinateur de conduite de Tesla, le Hardware 4 (HW4). De nouvelles informations sont parvenues directement de la part d’employés de Tesla selon le compte Twitter Teslascope, et il est probable que le HW4 ne soit pas aussi révolutionnaire que cela dans un premier temps.

Nouvelles caméras ou non ?

Suite à l’examen approfondi de l’activiste Greentheonly, nous avions pu noter que pas moins de onze caméras semblaient prévues avec le Hardware 4. Cet ajout de caméras était la source principale d’excitation pour beaucoup, tant elle semblait permettre de nouveaux usages.

Une vue à 360 degrés était possiblement prévue, puisque trois caméras sur le pare-choc avant, et trois à l’arrière devaient être de la partie. Enfin, ce sont les informations que nous avions la semaine dernière.

Aujourd’hui, de nouvelles rumeurs viennent tempérer l’importance de ce hardware 4, si l’on en croit les employés de Tesla qui ont confié quelques secrets. Depuis décembre 2022, Tesla a modifié les lignes de production de tous ses modèles pour intégrer des caméras plus performantes, avec une définition plus importante.

Ces caméras ont d’ailleurs été vues sur le parking de l’usine de Fremont en Californie, sur des véhicules équipés du Hardware 4. Aucune caméra supplémentaire n’est pour le moment sur ces Tesla Model S et Model X, ce qui sème la confusion quant à la réelle plus-value du nouvel ordinateur de conduite.

Un logiciel à finaliser pour très bientôt

Teslascope clarifie la situation en étayant les propos de certains employés de Tesla : « nous avons pour consigne d’informer les clients de ne pas espérer de caméras additionnelles pendant les prochains mois« . En somme, il est improbable que les Tesla Model 3 sortant des lignes de production au trimestre prochain soient de vraies Tesla Model 3 Highland que beaucoup espèrent.

Les deux premiers véhicules bénéficiant de l’intégralité des capacités du Hardware 4 ne seraient autre que le Tesla Semi et le Cybertruck, le tant attendu pick-up électrique de la firme américaine. Ces derniers sortiraient directement à la fin de l’année avec les caméras supplémentaires, contrairement aux voitures électriques de l’entreprise d’Elon Musk.

Enfin, les Tesla actuellement équipées du Hardware 4 ne sont pas tout à fait prêtes à être livrées aux clients, puisque la partie logicielle n’est pas finalisée. La date butoir communiquée au développeurs serait toutefois très proche, puisqu’ils ont pour consigne de mettre en production la mise à jour pour le premier mars. Cela tombe bien, une conférence de la marque est justement prévue ce jour-là, sans doute pour officialiser de nombreuses nouveautés.

HW4 sans caméras supplémentaires ?

Il est donc possible de voir circuler dans les mois à venir des Tesla Model 3, Model Y, Model S et Model X avec le Hardware 4 (donc un nouvel ordinateur plus puissant et des caméras dotées d’une meilleure définition) mais sans caméras supplémentaires sur les pare-choc. Ce qui signifierait potentiellement des aides à la conduites plus performantes, mais pas de vue à 360 degrés ou de mode parking plus utile qu’actuellement, bridé par Tesla Vision.

Ce qui pourrait alors dire que les modèles de Tesla actuelles pourraient profiter d’une mise à jour du HW3 vers le HW4. Rappelons aussi que le HW4 pourrait intégrer un radar millimétrique.

