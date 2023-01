Les nouvelles Tesla ne sont pas simples à garer, mais cela va bientôt changer grâce à cette fonctionnalité promise il y a 5 ans

Certains propriétaires ont eu la surprise de découvrir que leur Tesla était désormais équipée d'un système de vision à 360 degrés facilitant le stationnement. Une fonctionnalité demandée depuis longtemps par les fans de la marque, qui semble enfin les avoir écouté.

Depuis sa création, mais surtout depuis le lancement de la Model S en 2012, Tesla a toujours eu une réputation de marque futuriste, notamment appréciée par les geeks et autres amateurs de technologie. Il est vrai que le constructeur fut l’un des premiers à proposer des voitures électriques aussi abouties sur le marché, ouvrant la voie à de nombreux autres au fil des années. La firme américaine a également été à l’avant-garde des mises à jour OTA (over-the-air) à distance et a souvent été plébiscitée pour ses technologies embarquées.

Un petit retard

Mais la marque d’Elon Musk a t-elle tendance à se reposer sur ses acquis ? C’est la question que nous sommes en droit de nous poser. En effet, de nombreuses technologies, pourtant déjà proposées ailleurs et très attendues ne sont pas encore disponibles sur les modèles de la marque et ne le seront sans doute jamais. C’est notamment le cas d’Apple CarPlay et d’Android Auto, toujours absents des voitures de la gamme, de la Model 3 au Model X.

On pense également à l’affichage tête-haute, pourtant présent sur de nombreux autres modèles comme la DS 3 E-Tense récemment à l’essai ou la Volkswagen ID.4, entre autres. Mais une autre fonctionnalité a également toujours été absente des véhicules Tesla, ce qui ne manque pas d’irriter certains clients, à tel point qu’une pétition a même été créée sur Change.org.

Il s’agit de la vision à 360 degrés, aussi connue aux États-Unis sous le nom de Bird View. Ce système, que l’on retrouve sur de nombreux véhicules comme le Nissan Ariya ou la Renault Mégane E-Tech permet de voir son véhicule du dessus, grâce à l’alliance de plusieurs caméras installées de part et d’autre de ce dernier. Ainsi, il est plus facile de se garer dans une place étroite ou de manœuvrer dans certaines situations difficiles.

Mais chez Tesla, cette technologie n’a jamais été proposée. Pourtant, et comme l’explique un article du site Not A Tesla App publié en octobre 2020, Elon Musk confirmait que cette fonctionnalité serait bien proposée. Si ce n’était pas encore le cas, malgré la publication d’un brevet, c’est parce qu’il aurait fallu s’engager dans des procédures complexes pour l’intégrer aux voitures.

La vue à 360 degrés fait enfin son apparition

À la place, le patron de Tesla annonçait qu’un compromis serait trouvé, en faisant évoluer le système de conduite 100 % autonome, baptisé FSD (full self-driving). Ainsi, quand le conducteur manœuvre à basse vitesse, la visualisation de la voiture affichée sur le combiné ou l’écran tactile change pour montrer le véhicule vu du dessus.

Si nous n’avions plus vraiment entendu parler de cette fonctionnalité, voilà que celle-ci semble désormais bel et bien opérationnelle. C’est ce que montre un propriétaire dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube ColdEnvy, montrant plus en détails le fonctionnement de cette vision à 360 degrés, qui matérialise alors les obstacles sous la forme de voitures en 3D. Il n’y a a donc pas de « vraie » image issue des caméras de la voiture. Selon le site Torque News, cette fonctionnalité est arrivée avec la mise à jour 10.69.25 du Tesla FSD, toujours en phase de bêta-test aux Etats-Unis.

Tous les véhicules équipés de la conduite 100 % autonome devraient logiquement pouvoir profiter de la vue à 360 degrés. Ce sera également le cas du Tesla Cybertruck, qui sera le premier modèle de la marque à embarquer le Hardware 4 (HW4), qui n’est autre que la toute dernière version du matériel embarqué destiné à faire fonctionner le FSD.

Les nouvelles Tesla seront aussi plus simples à garer

Dans un tweet datant de 2018, Elon Musk annonçait d’ailleurs sur Twitter que le pick-up serait doté de la vision à 360 degrés grâce à des caméras et des capteurs ultrasons. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, puisque ces capteurs ont été récemment supprimés des voitures électriques produites par Tesla.

Et justement, à ce propos, une autre vidéo a également été publiée sur Twitter. Celle-ci montre une Model 3 sans capteurs ultrason à l’avant qui détecte des obstacles ainsi que la distance entre la voiture et ceux-ci. Tesla semble donc quasiment prêt à mettre à jour les récentes Model 3 et Model Y dépourvues de capteurs ultrason. Une situation compliquée pour se garer, comme nous l’avions relevé dans l‘essai de la Model Y Propulsion, qui devrait donc être de l’histoire ancienne.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.