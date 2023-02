Tesla commence enfin à déployer Tesla Vision, pour garer sa voiture sans la rayer

Promises par Elon Musk, les Tesla sans capteurs à ultrasons ni radars et ne fonctionnant qu'à l'aide des caméras avec Tesla Vision sont enfin de train d'arriver sur les routes. Elles utilisent alors le système Tesla Vision, un dispositif censé rendre l'Autopilot plus performant tout en permettant à la marque de réaliser des économies. On fait le point.

Cela fait de nombreuses années déjà que les voitures de Tesla sont compatibles avec la conduite autonome, inaugurée sur la Model S lancée en 2012. Depuis, tous les véhicules de la gamme, de la Model 3 au Model X en passant par le Model Y sont équipés de cette technologie de niveau 2. Aux Etats-Unis, le FSD (full self-driving), est encore encore en bêta-test alors qu’il n’est pas proposé en Europe. Et ce même si le niveau 3 est désormais autorisé chez nous.

Une nouvelle technologie

Au départ, l’Autopilot de Tesla, actuellement sous le coup d’une enquête judiciaire en Amérique reposait sur des radars, des capteurs à ultrasons ainsi que des caméras. Mais au fil des années, les choses ont beaucoup changé. En effet, en mai 2021, les premiers avaient été supprimés des voitures de la marque aux Etats-Unis, suivis par l’Europe en avril dernier.

En avril 2021, Elon Musk annonçait qu’à terme, les voitures autonomes de la marque n’utiliseront plus aucun radar ni capteur à ultrasons. Une stratégie confirmée par un communiqué publié sur le site de l’entreprise et annonçant que ces derniers seraient alors remplacés par le système Tesla Vision, uniquement basé sur les caméras. Un changement qui s’appliquerait alors d’abord aux Model 3 et Model Y puis aux Model S et Model X en 2023.

Ainsi, le retrait des capteurs à ultrasons permettrait d’augmenter encore d’un cran la capacité de conduite autonome des voitures de la marque. Mais cela implique le retrait de quelques fonctionnalités de manière temporaire, comme nous l’expliquions dans un précédent article. Dans la pratique, garer une Tesla qui n’est pas équipées de capteurs ultrasons est plus difficile comme nous avons pu le souligner dans notre essai de la Tesla Model Y Propulsion.

Alors qu’Elon Musk n’avait plus vraiment donné de nouvelles de son Tesla Vision, ce système serait en réalité plus proche que jamais. Mieux encore, il serait même déjà disponible sur certaines voitures.

C’est ce que montre une photo relayée par le site Not A Tesla App prise par un conducteur lors d’un essai d’une Model 3 en concession située en Pologne. Sur celle-ci, on voit alors que la voiture est capable de détecter la distance la séparant des obstacles sans utiliser de capteur à ultrasons. Une fonctionnalité déjà montrée dans une vidéo publiée par la chaîne Youtube SalvagEV’s.

Uniquement par caméras

Dans celle-ci, le propriétaire de Model 3 avait alors tenté de masquer les caméras afin de vérifier si la voiture détectait le distances grâce à elles. Une fois celles-ci cachées, le système s’arrêtait alors de fonctionner, prouvant leur utilité. Ces images semblent alors prouver que le système Tesla Vision est en train d’être déployé tout doucement sur les voitures de la marque.

Il y a quelques jours, certains propriétaires ont eu la surprise de découvrir que leur Tesla était dotée de la vision à 360°, sans que la marque ne communique officiellement sur le sujet. Ce système se base alors sur les caméras, bien que l’écran n’affiche qu’une vue 3D et non de réelles images. Le Tesla Vision devrait alors très largement faciliter le stationnement et serait au moins aussi performant que le système à capteurs sur le papier.

Si vous possédez une Tesla sans capteurs à ultrasons mais que vous n’avez toujours pas Tesla Vision, soyez patient. Il est possible que le déploiement se fasse en plusieurs vagues, jusqu’à ce que le constructeur américain décide que le système est aussi performant qu’avec les voitures dotées de capteurs à ultrasons.

Tesla Vision + Hardware 4 = la perfection ?

Il permettrait également à la marque de réaliser d’importantes économies, alors qu’elle se préparait à passer une année difficile en 2023 avant l’immense baisse de prix qui a totalement changé la donne. Néanmoins, et si Tesla ne communique pas beaucoup sur son nouveau système utilisant uniquement des caméras, une grande évolution est prévue sous peu.

En effet, Elon Musk a récemment confirmé que son Cybertruck, qui débutera sa commercialisation cet été serait le premier modèle de la marque à se doter du Hardware 4. Celui-ci profitera d’un nouveau processeur, mais s’accompagnera d’une retrait d’une caméra à l’avant.

Par ailleurs, il se murmure que Tesla envisagerait également un retour du radar, au format millimétrique, comme le laisse penser un brevet déposé par la marque en juin dernier. Étonnant, alors qu’Elon Musk déclarait en 2021 que « la sécurité sera plus élevée avec une vision pure qu’avec une vision et un radar, pas plus faible« . Il avait par la suite nuancé son promis en expliquant qu' »un radar à très haute définition serait préférable à la vision pure, mais un tel radar n’existe pas. Je veux dire que la vision avec un radar haute définition serait meilleure que la vision pure. »

Le dirigeant mise t-il donc tout sur les caméras en attendant de trouver un capteur plus performant ? Sans doute. L’innovation dévoilée par l’équipementier Plastic Omnium lors du CES de Las Vegas, avec son capteur intégré dans la carrosserie et aussi efficace qu’un LiDAR pourrait alors faire changer le patron d’avis…

