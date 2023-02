Tesla Model 3 : pourquoi vous devez attendre quelques mois avant de l’acheter

Les dernières indiscrétions venant des usines de Tesla précisent un peu plus la date de sortie de la future Tesla Model 3 Highland, tant attendue. Et elle pourrait arriver bien avant la fin de l'année, et plus précisément en septembre 2023.

Tesla a l’habitude de livrer ses véhicules par vagues trimestrielles, avec notamment les derniers jours de chaque trimestre qui sont une course folle pour vendre le plus possible. La fin du premier trimestre 2023 approche, et le Tesla Investor Day du premier mars prochain devrait révéler tout ce que l’on souhaite savoir sur la Tesla Model 3 Highland, avant peut-être une fin de trimestre record, et l’annonce de la date de sa sortie d’usine.

Une Model 3 revisitée pour le troisième trimestre

La gigafactory de Shanghai se prépare activement à la production de la nouvelle Tesla Model 3

. En effet, certaines lignes sont d’ailleurs à l’arrêt, en attendant d’être mises à jour pour accueillir les nouveaux processus de fabrication.

Selon l’agence Reuters, il faudrait toutefois attendre septembre pour que les premières Tesla Model 3 revisitées sortent de l’usine chinoise, et qu’elles soient donc livrées aux clients finaux quelques semaines après. Si l’on en croit leurs informations, cela signifie donc que les Tesla Model 3 livrées au premier et deuxième trimestre 2023 resteront telles que nous les connaissons actuellement.

La nouvelle mouture de la berline électrique devrait toutefois embarquer des différences substantielles avec l’actuelle, comme un radar haute définition, des caméras plus nombreuses, ou encore un ordinateur de conduite plus performant.

Cela ne signifie pas pour autant que la Tesla Model 3 actuelle est mauvaise, loin de là : avec la baisse de prix du début d’année, elle est d’ailleurs considérée comme l’un des meilleures rapport prix / prestations du marché de l’électrique.

Si cette baisse a permis de rebooster les ventes en janvier, où les commandes en Chine ont quadruplé, le mois de février est un retour à la normale pour la firme d’Elon Musk. En effet, selon les données issues de Chine, les commandes ont chuté de près de 70 % la première semaine de février par rapport à la dernière de janvier.

Avec les délais très courts actuellement (une commande aujourd’hui en France annonce une livraison avant la fin du mois de mars prochain), il est probablement urgent d’attendre. Les nouveaux modèles pourront vraisemblablement être vendues au prix actuel, et le prix des Model 3 d’aujourd’hui sur le marché d’occasion chutera inévitablement.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).