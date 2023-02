La nouvelle Tesla Model 3 est plus proche que jamais, en voici une nouvelle preuve

Selon les dernières indiscrétions, des mises à jour sur la production de la Tesla Model 3 à la gigafactory de Shanghai sont en cours. À l'issue, l'usine serait prête à sortir la fameuse Tesla Model 3 restylée, baptisée Highland.

Nous vous en avions parlé récemment, et la Tesla Model 3 remise au goût du jour fait de nouveau parler d’elle aujourd’hui. Portant actuellement le nom de code « Highland », et n’étant toujours pas confirmée officiellement, elle serait plus proche de la sortie que nous aurions pu le penser jusqu’à présent.

Une production à l’arrêt à Shanghai

La gigafactory de Shanghai est aujourd’hui, et de loin, l’usine la plus productive de Tesla. En 2022, sur les 1,37 million de véhicules produits par l’entreprise d’Elon Musk, plus de la moitié sortaient des lignes de production de l’usine chinoise.

Ainsi, lorsque la firme américaine est contrainte d’arrêter la production dans la fameuse Giga Shanghai — et que ce n’est pas lié à la pandémie — nous pouvons imaginer que d’importants changements sont au programme.

Selon Bloomberg, une partie de la production de l’usine est à l’arrêt à partir de ce dimanche et jusqu’à la fin du mois de février, afin de permettre à la fameuse Tesla Model 3 Highland de sortir dès les semaines suivantes.

Rendez-vous le 1er mars prochain

Cela coïncide peu ou prou au Tesla Investor Day qui a lieu le premier mars prochain, et où Elon Musk est attendu de pied ferme. La Chine est un marché très compétitif sur le segment des berlines électriques, et Tesla pourrait se relancer après une année où les ventes de Model 3 ont possiblement été en deçà des espérances.

L’ajustement tarifaire de début d’année n’aurait pas suffi à convaincre suffisamment d’acheteurs, qui attendent sans aucun doute la Tesla Model 3 Highland pour se décider.

Pour rappel, c’est de cette usine que sont issues les Tesla Model 3 destinées à l’Europe, en attendant que Berlin augmente sa cadence de production et débute également la fabrication de la berline électrique. Pour le moment, seules les Tesla Model Y Performance et Grande Autonomie sont fabriquées en Europe.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.