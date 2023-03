Tesla : mais où sont donc passées les Model 2 et Model 3 restylée ?

Lors de son Investor Day du 1er mars 2023, Tesla était attendu au tournant. On espérait que le constructeur américain allait annoncer la Tesla Model 2 ainsi que la Tesla Model 3 restylée (Highland) et le Hardware 4 (HW4). Mais au final, on a eu le droit à une conférence dense, longue et ennuyante.

Nous étions sur le pont cette nuit pour couvrir l’Investor Day, la conférence de Tesla destinée aux investisseurs. Elon Musk avait promis gros, très gros même, en annonçant que la Partie Trois de son Master Plan y serait annoncé. On devait également avoir des détails sur la nouvelle plateforme de voiture électrique.

Beaucoup d’observateurs avaient alors vu l’opportunité pour Tesla de lever le voile sur sa voiture électrique à 25 000 dollars : la fameuse Model 2. On attendait également la Model 3 restylée, aussi appelée Project Highland. Au final, différents interlocuteurs de l’entreprise se sont succédé sur scène pour rassurer les investisseurs, et montrer la force de Tesla face à la concurrence.

Et il est vrai que la démonstration était intéressante, même si assez longue et parfois indigeste. On a quand même eu le droit à quelques annonces, mais aucune vraiment majeure.

Les annonces à retenir de la conférence Tesla

La première, c’est l’arrivée des Superchargeurs v4 en Europe avec… un câble plus long que les v3. Ca peut paraître futile, mais c’est en fait très pratique. La seconde, c’est le passage des batteries basses tension de 12 à 48 volts. De quoi réduire encore un peu plus les coûts de fabrication.

Enfin, la dernière annonce, c’est l’ouverture d’une nouvelle Gigafactory, celle de Mexico. C’est donc la 7ème Gigafactory, après celles de Fremont, Nevada, New York, Shanghai, Texas et Berlin.

Malheureusement, les Tesla Model 2 et Tesla Model 3 restylée n’auront donc pas été révélés ce jour. Ni le HW4…

Une Tesla Model 2… et un Robovan ?

Mais si on regarde bien sur l’image de une de cet article, on voit deux véhicules cachés sous un drap blanc. La plus petite semble être une Tesla Model 2. La plus grande pourrait être le Robovan dont Elon Musk avait parlé rapidement sur Twitter il y a quelques mois. Un véhicule utilitaire pour transporter (beaucoup) de personnes et des marchandises.

Enfin, lors de la session de questions – réponses, Elon Musk a noté que la charge bidirectionnelle n’est pas très utile car le Powerwall est plus efficace. Musk a noté que Tesla ne prévoit pas trop de modèles différents pour atteindre 20 millions de voitures. Il estime qu’environ 10 modèles devraient suffire.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !