Tesla : les nouveaux Superchargeurs v4 règlent enfin une situation très problématique

Lors de l'Investor Day du 1er mars 2023, Tesla a annoncé l'arrivée des Superchargeur v4 en Europe. Ils succèdent aux Superchargeurs v3. L'une de leur grande nouveauté : un câble plus long. On vous explique pourquoi ça change tout en pratique, en réglant un problème simple en apparence, mais potentiellement très compliqué selon les situations.

Les Superchargeurs v4 étaient attendus de pied ferme. Ce mercredi 1er mars 2023, tard dans la soirée, Tesla a profité de l’Investor Day pour annoncer leur arrivée, dans un premier temps en Europe. Malheureusement, peu de détails ont été donnés.

Pour le moment, on sait que les Superchargeurs v4 auront des câbles plus longs que les Superchargeurs v3 actuellement installés un peu partout à travers le monde. Mais pour quoi faire ? La réponse est assez simple, et à aller chercher du côté de l’ouverture des Superchargeurs à toutes les voitures électriques.

Le problème des Superchargeurs v2 et v3

Les Superchargeurs v2 et v3 qui sont installés en Europe sont dotés de câbles de recharge dont la longueur a été pensée pour les voitures électriques Tesla, avec leur trappe sur le côté arrière gauche de la voiture. Si une voiture électrique avec une trappe installée à l’opposée veut se brancher sur la borne, le câble est trop court. Cette voiture est alors obligée de se placer sur la place de parking adjacente, bloquant ainsi l’accès à la borne qui s’y trouve pour une autre voiture électrique.

Cette situation s’est déjà vue dans certaines stations de recharge équipées de Superchargeur. La conséquence : des conducteurs frustrés, car certaines bornes libres peuvent être rendues inaccessibles par une place de parking occupée par une voiture électrique d’un autre constructeur, qui se charge sur la borne adjacente.

Et puisque les Superchargeurs sont vu comme un avantage à l’achat d’une Tesla, le constructeur américain veut que ce genre de situations ne se multiplient pas. La solution est donc toute simple : allonger les câbles de recharge, grâce aux Superchargeurs v4.

Superchargeurs v4 : les informations

On aimerait bien en savoir plus sur ces Superchargeurs v4, puisque les rumeurs annonçaient une puissance de charge en hausse, à 350 kW (comme chez Ionity), contre 250 kW actuellement sur les Superchargeurs v3.

Il est possible que cette hausse de la puissance se fasse plus tard, lorsque le Cybertruck arrivera sur le marché, d’ici à cet été. Car pour tirer profit d’une telle puissance de charge, il faut une architecture 800 volts. Et justement, le pickup électrique de Tesla devrait troquer l’architecture 400 volts des Tesla Model S, Model X, Model 3 et Model Y contre une plateforme électrique 800 volts.

Aux États-Unis, les Superchargeurs v4 ne sont pas encore à l’ordre du jour. Depuis cette semaine, Tesla a ouvert 10 stations à toutes les voitures électriques. Pour ce faire, le constructeur américain a dû mettre en place le Magic Dock, qui permet d’adapter le port universel combo CCS1 avec le port propriétaire de Tesla.

En Europe, Tesla annonce que les Tesla Superchargeurs ont déjà commencé d’être déployé.

