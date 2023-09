Pourquoi Tesla pourrait avoir du mal à écouler sa Model 3

À peine sortie, et la Tesla Model 3 nouvelle génération poserait déjà problème au constructeur. Bien qu'improbable de prime abord, c'est potentiellement la réalité des prochains mois, mais uniquement dans certaines régions du monde.

On ne parle presque que d’elle, tant elle passionne les foules. La Tesla Model 3 nouvelle génération arrive en Europe et en Chine, avec son lot de nouveautés importantes. Mais le marché historique de Tesla, les États-Unis, passent pour le moment à côté de la mise à jour de la berline électrique. Comment va faire la marque pour continuer d’écouler sa production d’anciennes Tesla Model 3 aux pays de l’oncle Sam ?

Un problème temporaire, mais un problème quand même

Depuis quelques années maintenant, les Tesla Model 3 sont principalement produites à la Gigafactory de Shanghai en Chine. Destinées au marché local d’une part, et à l’exportation vers l’Europe et l’Asie d’autre part, l’intégralité des véhicules sortant de cette usine ne sont pas livrées aux États-Unis.

Selon le configurateur encore en ligne à ce jour sur le site de Tesla, les Model 3 commandées aux États-Unis sont encore des véhicules d’ancienne génération. Si ça ne posait pas de problème jusqu’à la semaine dernière, nous pouvons nous demander si beaucoup d’Américains vont vouloir commander la berline électrique de la firme d’Elon Musk alors qu’ils voient une version améliorée en Europe et en Asie.

Le configurateur en ligne de la Model 3 en France et aux USA // Source : Tesla Le configurateur en ligne de la Model 3 en France et aux USA // Source : Tesla

Bien entendu, cette mise à jour va arriver aux USA, cependant ce n’est pas encore d’actualité. À part si Tesla décide de brader son stock de Model 3 américaines et sa production future, nous avons du mal à imaginer le carnet de commandes atteindre des sommets.

Il peut se passer la même chose de notre côté de la planète au niveau de la Tesla Model Y, puisque l’on attend sa version restylée dans les prochains mois. Malheureusement pour Tesla qui est toujours soumise à la pression des marchés boursiers et aux résultats financiers trimestriels, il se pourrait que la fin d’année ne réserve pas que des bonnes surprises pour la Model 3. Si elle va probablement cartonner d’ici le début d’année 2024 en Europe et en Asie, cela sera à mettre en face des chiffres de vente en Amérique du Nord, qui ne risquent pas d’atteindre des records.

