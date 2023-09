Après la nouvelle Tesla Model 3, faut-il attendre le restylage du Model Y ?

L'évolution de la Model 3 démontre à quel point Tesla continue de surprendre. Toutefois, l'attention se déplace maintenant vers le Model Y. La grande question est : devriez-vous attendre le restylage de ce SUV tant convoité ?

La toute récente mise à jour de la Model 3 a une fois de plus chamboulé les attentes. La question qui brûle toutes les lèvres concerne désormais le Model Y : faut-il attendre son restylage ?

Nouvelle Tesla Model 3 : beaucoup de changements

La Model 3 restylée est sans conteste une évolution marquante dans l’offre de Tesla. Cette « Nouvelle Tesla Model 3 » se distille une série d’innovations et de changements qui la distingue clairement de son prédécesseur.

Parmi les points saillants, on note l’ajout significatif de matériaux insonorisants, un verre acoustique plus performant, des sièges avant chauffants et ventilés de série, une meilleure ergonomie des assises, et un système audio renouvelé avec 17 haut-parleurs. L’ajout d’un écran tactile de 8 pouces à l’arrière rehausse l’expérience utilisateur.

Mais la prouesse majeure réside dans la performance aérodynamique : un coefficient de traînée de 0,219, en amélioration par rapport à l’ancienne version à 0,23, propulsant l’autonomie à un niveau supérieur.

Le Model Y : on attend ou pas ?

Le Model Y, SUV dérivé de la Model 3, est aujourd’hui la voiture la plus vendue en Europe pour cette année 2023. Leur parenté est évidente : si la Model 3 est la berline, le Model Y en est la version élargie et surélevée. Avec son succès fulgurant, les rumeurs quant à un restylage imminent, probablement en 2024, font sens. Devriez-vous attendre cette nouvelle mouture ?

La balance penche des deux côtés. D’une part, en anticipant les innovations apportées à la Model 3, le restylage du Model Y promet d’être plus que séduisant. Mais d’autre part, l’incertitude plane sur sa date exacte de sortie.

Si l’urgence de posséder un nouveau véhicule se fait sentir, la version actuelle du Model Y offre un rapport qualité-prix remarquable, en particulier grâce au bonus écologique. De plus, si la tendance haussière des prix observée sur la Model 3, notamment en Chine, venait à se confirmer sur le Model Y, cela pourrait influencer la décision d’achat.

En effet, si en Europe, cette hausse se manifeste par un ajout de 1 000 euros, c’est surtout en Chine que le changement est le plus marqué avec une augmentation de 12 %.

Attendre ou sauter le pas ?

Comme vous l’aurez compris : la décision repose sur vos priorités. Si le temps et le budget ne sont pas des contraintes, patienter vaut la peine. Cependant, pour ceux qui souhaitent un excellent rapport qualité-prix sans attendre, le Model Y actuel reste une option pertinente.

