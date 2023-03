Tesla : dans les coulisses des livraisons énigmatiques des voitures électriques

Si la plupart des constructeurs automobiles livrent leurs véhicules au fil de l'eau, ce n'est pas le cas de Tesla. En effet, les dernières semaines de chaque trimestre sont celles où d'énormes vagues de livraison ont lieu. Nous allons revenir en détail sur ce phénomène et tentant d'expliquer pourquoi Tesla est encore contraint de procéder ainsi.

En 2022, Tesla a livré plus de 1 300 000 véhicules électriques, mais à y regarder plus en détail, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Certains mois, il n’y a d’ailleurs quasiment aucune immatriculation en Europe de Tesla Model 3 et Model Y, tandis que ces deux voitures branchées cartonnent à d’autres périodes.

Ce n’est pas une volonté de Tesla de ne pas livrer pendant un certain temps, mais bel et bien une contrainte subie par la firme d’Elon Musk, due à différents facteurs. Entre pression des résultats financiers trimestriels, casse-tête logistique et ajustements tarifaires, voyons ensemble ce qui fait la saisonnalité de Tesla.

C’est un exercice bien connu de toutes les grosses entreprises côtées en bourse, mais les résultats financiers trimestriels sont bel et bien la première raison de l’affolement de Tesla pour les fins de trimestres. En effet, les analystes comme les actionnaires attendent de pied ferme les résultats de chaque trimestre pour définir leur stratégie d’investissement et revoir les objectifs à la hausse ou à la baisse.

C’est pourquoi l’activité boursière de Tesla se concentre autour des fins de trimestres, avec de l’agitation quelques jours avant, et possiblement du mouvement quelques jours après si les résultats ne sont pas exactement ceux qui étaient attendus. Par exemple, la toute fin d’année 2022 clôturait le quatrième trimestre fiscal de Tesla, et lors de la publication des résultats, le constructeur a révélé qu’il avait trop produit par rapport aux véhicules qui ont été achetés. Le cours de l’action avait drastiquement chuté jusqu’à la fin du mois de décembre en prévision des mauvais résultats.

En pratique, ce sont donc 34 000 Tesla qui ont été produites sans avoir été livrées, marquant le plus grand décalage de l’histoire de la marque entre son volume de production et son volume de vente. Certains ont donc commencé à voir une baisse de la demande pour les véhicules de l’entreprise texane, là où d’autres considéraient tout simplement les prix de l’époque comme trop élevés. Ces derniers ont eu raison, puisque dans l’écrasante majorité des pays du monde, les prix ont drastiquement chuté au début de l’année 2023.

Si la pression exercée par la bourse est bien réelle — c’est d’ailleurs ce qui avait poussé Elon Musk à vouloir retirer Tesla de la bourse — ce n’est pas la seule contrainte avec laquelle Tesla doit composer et qui l’oblige à livrer ses véhicules à la fin de chaque trimestre. Un casse-tête logistique est bel et bien présent, rendant difficile les livraisons au fil de l’eau.

À l’époque où Tesla ne vendait que ses véhicules aux États-Unis, les fins de trimestres étaient déjà chaotiques. Ce n’est donc pas un phénomène qui est apparu récemment, cependant compte tenu de l’accroissement exponentiel de la capacité de production du constructeur, il s’accentue fortement depuis quelques années.

En pratique, la méthode appliquée aux États-Unis depuis le début a été copiée dans les autres usines de Tesla, et cela devient un problème comme le reconnaissait encore Elon Musk en octobre 2022. Les raisons logistiques de la livraison de beaucoup de véhicules en fin de trimestre sont simples à appréhender : les véhicules doivent parcourir des milliers de kilomètres en bateau, train ou camion avant d’être livrées aux clients finaux.

En effet, si nous reprenons l’exemple américain, à l’époque où tous les véhicules étaient fabriqués à l’usine de Fremont en Californie, les six premières semaines de chaque trimestre étaient consacrées à la production de voitures pour l’export, tandis que les six autres semaines étaient dédiées à la production de véhicules pour le marché local.

Une fois que les six premières semaines du trimestres sont passées, les véhicules produits pour l’Europe ou l’Asie sont acheminés par bateau, puis par camion ou train jusqu’à leur destination finale où les clients pourront en prendre livraison. Si l’on considère que le voyage dure autour de trois à quatre semaines, cela signifie qu’il ne reste que trois semaines au maximum à Tesla pour livrer la majorité de ses véhicules en Europe ou en Asie avant la fin du trimestre.

Nous connaissons bien ce phénomène de « fin de trimestre » en France, puisque la quasi-totalité des véhicules livrés dans l’hexagone vient de Chine ou des États-Unis. Des véhicules produits en janvier 2023 ne sont livrables en France qu’à la fin du mois de mars, et pour Tesla, il est primordial d’arriver à les livrer avant le 31 mars, sans quoi ce seront des ventes qui ne compteront que pour le second trimestre.

L’exemple de l’usine américaine est le même pour l’usine la plus prolifique de Tesla, la Gigafactory de Shanghai. Les premières semaines de chaque trimestre sont produites des voitures à destination de l’Europe, et la seconde partie du trimestre est dédiée au marché local. De cette manière, les véhicules sortants d’usine en toute fin de trimestre peuvent être livrés très rapidement, parfois même directement à l’usine.

Il est aisé de comprendre qu’avec un tel système de livraison, le moindre retard peut avoir des conséquences colossales, et que la marge d’erreur entre les véhicules produits et les véhicules achetés par des clients doit être réduite au maximum, sans quoi des milliers de voitures se retrouveraient sans propriétaire, à des milliers de kilomètres de l’usine, l’espace de quelques semaines.

Il arrive régulièrement que Tesla n’apparaisse pas dans un Top 10 des immatriculations les premiers mois d’un trimestre. Vous l’aurez compris, il s’agit là de la démonstration de la méthode de production et livraison de Tesla, qui ne permet pas de livrer au fil de l’eau les véhicules qui sont produits sur d’autres continents.

Tesla's quarterly delivery wave continues in Europe. The zigzag effect is the result of very low deliveries in the first month of the quarter and very high in the third month.

The ideal scenario would be flat deliveries each month. 9,212 in Jan was a move in the right direction. pic.twitter.com/3TErQYSOUC

— Troy Teslike (@TroyTeslike) February 12, 2023