Les prix des Tesla n'ont jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. Grâce aux importantes remises proposées sur leurs modèles neufs, tels que la Model 3 et la Model Y, ces véhicules électriques deviennent plus accessibles que jamais auparavant. Les remises importantes, atteignant plusieurs milliers d'euros, rendent ces voitures de luxe plus abordables pour un public plus large, offrant une occasion unique d'acquérir une Tesla.

Mise à jour du 23 mars 2023 :

Comme anticipé, les réductions deviennent de plus en plus conséquentes sur un nombre croissant de modèles à mesure que nous nous rapprochons de la clôture du trimestre. Nous pouvons trouver désormais des Model S et X récents, des Dual Motor mais aussi des modèles Plaid.

Cette baisse de prix sur les modèles neufs de Tesla a également un impact sur le marché de l’occasion, créant de belles opportunités pour ceux qui recherchent des véhicules des années précédentes. En effet, la réduction du coût des modèles neufs entraîne généralement une dépréciation plus rapide des modèles d’occasion, rendant ces derniers encore plus abordables pour les acheteurs. Les personnes intéressées par l’acquisition d’une Tesla d’occasion peuvent donc profiter de cette situation pour trouver des offres alléchantes sur des modèles légèrement plus anciens.

Il est important pour les acheteurs intéressés par ces opportunités de réductions sur les Tesla d’être réactifs et de disposer d’un financement facilement accessible. En effet, la problématique majeure pour de nombreux acheteurs est la capacité à mobiliser rapidement les fonds nécessaires pour profiter de ces offres limitées. Actuellement, en raison de la situation économique, les processus de financement peuvent être plus longs que d’habitude, les banques étant sous pression et exerçant une plus grande prudence dans l’octroi des crédits. Ainsi, il est essentiel pour les acheteurs potentiels de préparer en amont leur dossier de financement et d’être prêts à agir rapidement pour saisir ces opportunités intéressantes.

Il n’est pas non plus à exclure que de nouvelles remises supplémentaires puissent être proposées cette année. En effet, les stocks de véhicules s’accumulent plus rapidement en raison des fluctuations de la demande et des défis liés à la chaîne d’approvisionnement. Les constructeurs automobiles, dont Tesla, pourraient donc être amenés à utiliser de nouveaux leviers pour réduire leurs stocks, tels que des baisses de prix supplémentaires ou des offres promotionnelles.

Dans ce contexte, les acheteurs potentiels doivent évaluer s’ils souhaitent profiter des réductions actuelles ou prendre le risque d’attendre d’éventuelles offres plus intéressantes dans le futur. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que les conditions du marché peuvent évoluer rapidement et que les remises futures ne sont pas garanties. Il convient donc de peser les avantages et les inconvénients de chaque option avant de prendre une décision d’achat.

Article original du 9 mars 2023 :

Officiellement, il n’y a pas eu de nouvelles baisses des tarifs de Tesla en France. Ce qui n’est pas le cas aux États-Unis, où les Tesla Model S et X ont connu de nouveaux rabais sur les véhicules configurables ces derniers jours.

En effet, la berline Tesla Model S est désormais à 89 990 dollars tandis que le SUV Model X est à 99 990 dollars, soient des réductions de 5 % et 9 %, respectivement. En France, la berline Model S est à 113 990 euros, au minimum, et le Model X est à 121 990 euros. Même s’il est délicat de comparer les tarifs pratiqués aux États-Unis et en France, en considérant les taxes et autres aides, il y a tout de même une importante différence de prix entre les deux régions. Mais, ce n’est pas le cas pour les autres modèles de Tesla.

Des réajustements de tarifs

Les dernières baisses de prix en France remontent à janvier 2023 et concernent les Model 3 et Y, ces remises ont permis de passer sous la barre des 47 000 euros pour les versions Propulsion, ce qui permet de bénéficier des 5000 (ou 7000) euros de bonus écologique.

Ce sont les baisses de prix officielles, néanmoins il est possible de profiter de remises supplémentaires. Comment ? Ces derniers jours, Tesla propose plusieurs milliers d’euros de remise sur les véhicules disponibles. Des modèles, généralement neufs, qui sont disponibles immédiatement. Prenons l’exemple, ce 9 mars 2022, d’un Model Y blanc Propulsion à 38 600 euros (7 000 km au compteur), mais il y a aussi des modèles complètement neuf à 40 670 euros.

Les remises sont appliquées à tous les véhicules, avec des options et des coloris au choix. On peut ainsi découvrir chaque matin de nouveaux modèles mis en vente. Ces derniers nécessitent néanmoins de pouvoir rapidement être capable de sortir plusieurs dizaines de milliers d’euros, ce qui peut être problématique si vous devez chercher des financements.

Sachez que c’est une pratique courante chez Tesla, le fabricant américain cherche à booster ses ventes en fin de trimestre. C’était le cas en décembre 2022, en particulier sur les Model Y Propulsion. Bref, il reste encore beaucoup de stock de Tesla Model 3 et Tesla Model Y sur le site du constructeur, et il semble décidé à les écouler avant la fin du premier trimestre 2023.

Est-ce le moment de craquer ?

Si vous vous demandez si c’est le moment de craquer, difficile de vous donner une réponse claire. En effet, on attend des nouvelles concernant divers sujets, dont le Hardware 4.

Actuellement, aucune caméra n’est présente au niveau du pare-chocs avant — et c’est d’ailleurs un problème en l’absence de capteurs ultrasoniques —, et seule une caméra est située au centre du pare-chocs arrière, au-dessus de la plaque d’immatriculation. Cela ne signifie pas pour autant que les Tesla Model 3 et Model Y actuelles sont mauvaises, loin de là : avec la baisse de prix du début d’année, elles sont d’ailleurs considérées comme l’un des meilleur rapport prix / prestations du marché de l’électrique. En ajoutant ces remises temporaires, ces offres sont intéressantes. De plus, on attend des nouvelles de Tesla Vision, ce qui permettrait de proposer une alternative pour les véhicules vendus actuellement.

Néanmoins, avec les délais très courts actuellement, il est probablement intéressant d’attendre si vous n’êtes pas pressés. Les nouveaux modèles pourront vraisemblablement être vendus au prix actuel, et le prix des Model 3 et Y d’aujourd’hui sur le marché d’occasion chutera inévitablement. Cela permettra de faire de bonnes affaires, à n’en pas douter.

