Tesla relance enfin son programme de parrainage en France : tout ce qu’il faut savoir

Après plus de 18 mois d'absence, le programme de parrainage de Tesla fait son grand retour en France. Revenons ensemble sur les détails de cette manière inédite qui a permis au constructeur de connaître autant de succès. Au programme : des "cadeaux" pour le parrain et le filleul.

Nous ne l’attendions plus, et pourtant il est bel et bien de retour : le programme de parrainage de Tesla qui s’était arrêté en septembre 2021 vient de réapparaître dans l’application du constructeur. Son mode de fonctionnement ne change presque pas, mais les récompenses associées peuvent être différentes. Faisons le point.

Après 18 mois d’absence, c’est le grand retour du programme de parrainage

Cela fait quasiment 18 mois qu’il n’y avait plus de programme de parrainage en France chez Tesla, ce qui avait marqué la fin d’une époque. Si lors des derniers mois de son existence, les cadeaux étaient simplement quelques mois de Supercharge gratuite, à la meilleure période les récompenses pouvaient aller beaucoup plus loin.

En effet, pendant plusieurs mois, chaque parrainage rapportait 2 % de remise sur le prix d’un Tesla Roadster, ce qui a permis à plusieurs dizaines de parraineurs en série d’amasser assez de filleuls pour avoir deux Roadsters gratuits. Si aucun Tesla Roadster n’a pour le moment été produit, ce sont une petite centaine de ces bolides électriques à 250 000 dollars qui devraient être offerts à certains. Sur le papier, cela fait un manque à gagner pour Tesla de 25 millions de dollars certes, mais cela n’est rien comparé à un budget publicité classique pour un constructeur automobile.

Ne vous attendez cependant pas à pouvoir gagner une voiture avec la nouvelle formule de parrainage qui est en ligne depuis ce jour, car elle est bien plus modeste dans ses récompenses. En termes de fonctionnement, cela diffère légèrement d’avant puisque chaque propriétaire gagne des « crédits » qui sont ensuite échangeables contre des produits ou des kilomètres de Supercharge gratuite selon vos préférences. La page de support de Tesla est à jour avec les conditions du parrainage actuel pour plus de précisions au besoin.

De nombreux produits à récupérer

En pratique, jusqu’au 31 mars (la fin du trimestre fiscal de Tesla, une date qui est toujours importante pour le constructeur), Tesla veut booster ses ventes et propose un parrainage bonifié, qui ajoute 10 000 crédits au parrain, et 5 000 au filleul. Après le 31 mars, le programme reviendra à la normale et ce seront seulement 2 000 crédits pour le parrain et 100 pour le filleul qui seront gagnés. Ces crédits sont ensuite échangeables contre de nombreux produits comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Voici la liste actuelle des produits éligibles, et les montants en crédits associés :

Kilomètres de Supercharge gratuite : 500 km pour 500 crédits ou 5000 km pour 5000 crédits

Tesla Wall Connector : 5500 crédits

Kit de centres de roues en fibre de carbone pour Model 3 : 1500 crédits

Plateaux pour accessoires de console pour Model 3 ou Model Y : 500 crédits

Seuils de porte rétroéclairés Model S, 3, X ou Y : 3000 crédits

Couverture pour animaux de compagnie pour Model S, 3, X ou Y : 2500 crédits

Porte-vélos : 8500 crédits

Galerie de toit de la Model S, 3 ou Y : 8500 crédits

Kit de centres de roues Gemini pour Model Y : 850 crédits

T-shirt « Mode Plaid » pour homme : 500 crédits

Sweat à col zippé Confort pour homme : 1500 crédits

Blouson Cyberquad pour enfant : 1500 crédits

Mega (back) Pack : 3600 crédits

Carafe : 3000 crédits

T-shirt Cybertruck Owl pour hommes : 500 crédits

Chargeur portable sans fil 2.0 : 1500 crédits

Sweat à capuche court demi-zippé Confort pour femme : 1500 crédits

N’oubliez donc pas de commander avec un lien d’un parrain Tesla pour profiter des remises éventuelles, bien que ça ne représente pas grand-chose sur l’achat d’un véhicule à plusieurs dizaines de milliers d’euros, c’est toujours agréable de profiter de charge gratuite ou d’un accessoire offert.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).