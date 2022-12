La chute de Tesla continue en Bourse, atteignant son plus bas depuis deux ans

Les actions Tesla atteignent un niveau jamais vu depuis novembre 2020, mettant à mal la fortune d'Elon Musk.

Après plusieurs mois d’envolée, Tesla accuse le pas en Bourse. La success story américaine, qui s’est accélérée pendant la pandémie et le rallye technologique qui en a découlé, a pris un sérieux coup ces derniers mois. L’action de Tesla est désormais à son plus bas niveau depuis deux ans.

Alors qu’elle valait encore plus de 400 dollars un an auparavant, le 13 décembre 2022, l’action est passée sous la barre des 160 dollars pour la première fois depuis novembre 2020. La spirale ne semble pas vouloir s’arrêter. La valorisation du constructeur de voitures électriques, qui était d’environ 1,3 billion de dollars américains à son apogée, est actuellement tombée à environ 500 milliards de dollars américains. Dans le même temps, les trois grands constructeurs automobiles allemands Volkswagen, Mercedes-Benz et BMW ne totalisent que l’équivalent de 215 milliards de dollars américains. La baisse boursière de Tesla est donc à relativiser.

La chute de Tesla se fait également également sentir dans les actifs du patron de l’entreprise Elon Musk : le milliardaire a reculé dans le classement des super-riches et n’est « que » deuxième dans les classements Bloomberg Billionaires et Forbes derrière Bernard Arnault. Selon l’estimation de Bloomberg, la richesse d’Elon Musk a chuté de plus de 100 milliards de dollars pour atteindre 163,6 milliards de dollars. Cette baisse depuis 12 mois est liée à chute de la valeur boursière de Tesla et au rachat de Twitter.

Le chaos d’Elon Musk

Elon Musk a mis la main sur Twitter depuis plusieurs semaines. Il a, depuis, pris la gouvernance de Tesla et a pris de nombreuses décisions importantes, dont celle de licencier plus de la moitié des salariés de la plateforme.

On peut se demander à quel point l’image publique d’Elon Musk et, surtout, son comportement dans le cadre du rachat de Twitter ont contribué au ralentissement de Tesla. Elon Musk peut-il détériorer fortement la réputation de Tesla ? Il a brandi le risque d’une faillite, il s’en est pris publiquement à Tim Cook et a décidé de lui-même de la restauration du compte de Donald Trump. Récemment, Twitter a même suspendu le compte pistant les trajets du jet privé d’Elon Musk, illustrant ainsi son approche à géométrie variable de la modération.

